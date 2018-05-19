Arabanızın Çakmaklığını 220V Dönüştürücüye Çeviren Cihaz

Xiaomi, araçların çakmaklığına takılarak 100W’a kadar 220V şehir elektriğiyle çalışan bir dönüştürücü üretti. Bu cihaz yardımıyla, uzun yolculuklarınızda dahil bilgisayar gibi önemli eşyalarınıza elektrik sağlayabilirsiniz.

Arabayla uzun yolculuklara çıktığımızda, en çok ihtiyaç durulan şeylerden biri enerji oluyor. Arabalar, kendilerini için fazla fazla elektrik üretiyor olsa da, çoğu bu enerjiyi uygun şehir elektriğine dönüştürerek bizlere ulaştırmıyor. Bu konuda devreye giren Çinli üretici Xiaomi, Mijia isimli 100W’a kadar 220V dönüştürücü hizmeti veren cihazıyla dikkat çekiyor.

Aracın çakmaklığına takılan ve bilgisayar, televizyon, telefon, MP3 Çalar gibi pek çok cihazınızı takabildiğiniz aparat, özellikle yolculuk sırasında batarya sorununu dert etmeden bilgisayar kullanmanıza olanak tanıyor.

Küçük bir kahve fincanına benzeyen bu küçük aparat sayesinde arabanızın çakmaklık girişini çok daha işlevsel kullanabilirsiniz. Üzerinde bulunan iki adet USB çıkışı sayesinde bilgisayar kullanırken akıllı telefonlarınızı şarj etmenize olanak tanıyan cihaz, yaz aylarının gelmesiyle turistik seyahate çıkacak aileler için büyük önem arz ediyor.

Xiaomi Mijia 100W Araç İçi Çakmaklık 220 V Dönüştürücü’nün Teknik Özellikleri

580 gram ağırlık

72x70x125 mm boyut

12 V (DC) 10A Max giriş değerleri

220V - 50Hz, 0.45A çıkış değerleri

5V, 2.4A tek USB çıkış değeri

0-40 derece arası çalışma sıcaklığı

Ürünün priz kısmı Avrupa standartlarına göre değil, ancak cihazı Teknostore üzerinden aldığınızda bu ürünle birlikte priz dönüştürücünün de sahibi olacaksınız. Eğer sizler de Xiaomi Mijia 100W Araç İçi 200 V Dönüştürücü’yü daha yakından görmek istiyorsanız buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.