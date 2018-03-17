Arabası Olanlar İçin 20 TL Altı İşe Yarar 5 Aksesuar!

20 TL'nin altında aracınıza alabileceğiniz en kullanışlı 5 ürünü sizin için listeledik.

Eğer kendinize veya anne babanıza ait bir arabanız varsa, bu arabaya alacağınız küçük aksesuarlar çok işinize yarayacaktır. Belki bir telefon tutucu ya da bir Bluetooth kiti aracınızı çok daha etkileşimli kılabilir. Bildiğiniz gibi bu aksesuarlar bazı durumlarda çok pahalı olabiliyorlar. Bu sebeple bazı insanlar araçlarına yeni aksesuarlar almak istese de, maddi durumdan dolayı konuya pek sıcak bakmıyorlar.

Bugün sizlere, 20 TL’nin altına alabileceğiniz 5 araç içi aksesuar tanıtacağız. Bu aksesuarlar arasında ilginizi çekenleri Teknostore sayfasından satın alabilirsiniz.

Mount Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu

Araç havalandırma ızgarasına monte edebileceğiniz manyetik telefon tutucu, telefon üzerine yapıştırdığınız metal plaka sayesinde, manyetik olarak telefonunuzu tutabilir. Arka kapağı düz olan tüm akıllı telefon modellerinde kullanılabilen manyetik telefon tutucu, araç kullanırken telefonunuzu koymak için fazla zaman harcamanızı engeller.

BlitzPower Stereo 3.5mm Örgülü AUX kablo

Aracınızın radyosu çok güzel olsa da, bazen aklınıza gelen şarkıyı tüm araca yaymak istiyorsunuz. Bu durumlarda, aracınızla telefon arasında bağlantı kurmanızı sağlayacak bir kabloya ihtiyacınız var. BlitzPower’ın örgülü kablosu sayesinde akıllı telefonunuzdaki tüm şarkıları aracın hoparlörlerine iletebilirsiniz.

Bt-350 Mikrofonlu AUX Çıkışlı Araç Bluetooth Kiti

Eğer kabloyla uğraşmak istemiyorsanız, Bt-350 cihazı çok hoşunuza gidecektir. Aracınızda bluetooth desteği olmasa dahi akıllı telefon veya tabletinizle uzaktan araca bağlanabilir ve kablo derdi olmadan şarkılar dinleyip üzerindeki mikrofon sayesinde görüşmeler yapabilirsiniz.

Young Player Vakumlu Araç İçi Telefon Tutucu

360 derece hareket kabiliyetine sahip vakumlu telefon tutucu, 7.5 inç’e kadar tüm cihazlarla uyumludur. Telefonu GPS gibi kullanmak istediğiniz durumlarda, size en uygun görüş alanını sunacak telefon tutucu, aracınızı daha işlevsel kılacak donanımlar arasında yer alıyor.

Akrobat Araç Havalandırma Izgarası İçin Telefon Tutucu

Eğer camınıza yapışan vakumlu bir tutucu veya manyetik bir tutucuya güvenmiyorsanız, aracın havalandırma ızgarasına monte edebileceğiniz ve telefon yanlarından kavrayan bir telefon tutucu işinize yarayacaktır. 3.4 inç ila 6 inç boyutundaki tüm telefonlara destek veren cihaz, kaymaz silikon yüzeyi sayesinde telefonunuzu güvenli bir şekilde gözünüzün önünde tutar.

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