Arabasının Üzerine ‘Beni Yıka’ Yazmamaları İçin Enteresan Bir Yöntem Geliştiren Türk

Kerem Doğan ismindeki bir vatandaş, insanların arabasının üzerine ‘beni yıka’ yazmamalarını sağlamak için ‘streç film’ çözümünü bulmuş.

Kirlenen otomobilinin üzerine ‘beni yıka’ gibi yazıların yazıldığını ve bunun otomobilin boyasına zarar verebildiğini söyleyen Kerem Doğan, sorunun çözümü için enteresan bir fikri hayata geçirdi. Otomobilini streç filmle saran ve bu sayede aracını tozlardan koruduğunu söyleyen Doğan, geliştirdiği çözümün sosyal medyadan da yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

4 yıldır kullandığı 1983 model aracının uzun süre otoparkta kaldığını ve üzerine yazılan yazılardan kalan izlerin gözüne hoş gelmediğini söyleyen Doğan, aracını yeni haline getirebilmek için 3 yıl boyunca uğraştığını söylüyor. Üzerinde biriken tozların üzerine yazılan yazıların aracın verniğine zarar verdiğini söyleyen Doğan, bunun geri dönüşümü olmayan bir şey olmadığını -yani telafi edilebileceğini- fakat işi sebebiyle ufak detaylar olsa da gözüne battığını belirtiyor.

Branda kullanmaktansa streç filmin daha mantıklı olduğunu söyleyen Doğan, "Normal araç brandaları üzerinde mifyonlu bir kısım var. Aracı kapattığınız zaman, otopark bölgelerinde problem yaşıyorsunuz. Branda kullanımının yerine, aracım hem şeffaf görünümü için hem de arabanın açık şekilde kalması için kafamda böyle bir çözüm ürettim. Streç hem ucuz olacak, hem de kullanıp atımı kolay olacak ve arabayı da çizmeyecek bir madde. Araç temizken yapılması gereken bir şey. Temizken kapatıyorum ve aynı şekilde geri açtığımda temiz bir şekilde teslim alıyorum. Bu yüzden bunu kullandım" şeklinde konuştu.

Son olarak aracını görenlerin fotoğraf çekerek sosyal medya platformlarda paylaşımlar yaptığını söyleyen Doğan “Tepki olarak, ilk görenler fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Otomobil gruplarında aracımı yayınladılar. Tepkiler komik. Kimine göre ilginç gelen kimine kolay ve güzel bir yöntem olarak geldi. Kimisi 'Aaa manyağa bak' şeklinde tepkiler de verdi. Ortalama olarak aracı temizledikten sonra yaklaşık 10 dakikamı almaz bu iş. Kolay bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.