Arabasıyla Arka Arkaya 240 Yeşil Işıkta Geçen Psikopat Şoför

ABD’nin Manhattan caddelerinde arabasıyla yollara düşen bir kişi, arka arkaya tam 240 yeşil ışıkta geçmeyi başardı.

Bazı yollarda belirli bir hız ile ilerlendiğinde, eğer ekstrem bir trafikle karşı karşıya kalınmadığı taktirde kırmızı ışığa denk gelmeden sürüş gerçekleştirilebiliyor. ABD’nin Manhattan eyaletinde bu olayı abartan bir şoför, arada farklı caddelere de saparak arka arkaya 240 yeşil ışığa denk gelecek şekilde bir sürüş gerçekleştirdi.

Kulağa ilk etapta imkansızmış gibi geliyor ama abimiz bunu gerçekten başarmış durumda. Üstelik yollar öyle bomboş da değildi. Tabii bunda yolculuğun gece 03:50 civarında olmasının da büyük bir payının bulunduğunu söylemeliyim.

Benim oldukça ilgimi çeken bu videonun sizin de hoşunuza gideceğini düşündüm.