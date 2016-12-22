Arabayla Oyuncak Gibi Oynayan Dev Robot

Transformerlar gerçek olmayabilir. Fakat MegaBots adlı firma, bu yokluğumuzu bir nebze de olsa tatmin ediyor.

Hatırlayacak olursanız bir sene önce Amerika, Japonya'ya bir robot düellosu teklifinde bulunmuş ve Japonya bu teklifi kabul etmişti. İşte o düelloda Amerika'yı ''Mark 2'' isimli robotu ile MegaBots şirketi temsil etmişti.

Daha sonrasında dev robotlarını nasıl yaptığına dair bir program hazırlayan MegaBots, YouTube ve Facebook sayfaları üzerinden, robotlarını nasıl yaptığına dair yeni bir diziye de başlamıştı.

MK.III adlı dev robotu geliştiren MegaBots, söz ettiğimiz dizinin yeni bölümü dahilinde robotuna devasa kollar monte etmiş. Bu kollar ile Transformers filmlerinden fırlamış bir hal alan robot, yeni kollarının testi için bir arabayla oyuncak gibi oynamakta.

Bu arada MegaBots'un Japon ekip Suidobashi ile olacak robot düellosu hala gerçekleşmiş değil ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bir bilgi de bulunmuyor.