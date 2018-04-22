Geçtiğimiz gün Drone krizi ile gündeme gelen Suudi Arabistan, bugün oldukça ilginç bir karar ile ülkede polis izni olmadan drone uçurulmasını kalıcı olarak yasaklayabilir. Yasaklarıyla ünlü ülke, sebep olarak ise cihazın muhtemel darbe girişimlerinde kullanılabileceğini gösterdi.

Olayın geçmişini biraz açmamız gerekirse: Başkent Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayının tepesinde gezen kimliği belirsiz bir Drone fark edilmiş ve korumacalarca silahlarla ateş edilerek imha edilmişti. Bu olaya dair darbe ihtimalinden korkulmasının baş sebebi ise Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, saray darbesi ile kuzenini veliahtlıktan indirmiş, rüşvet iddiası ile tüm prensleri gözaltına aldırmıştı. Dahası eski prenslerle bağlantısı olan birçok din adamı da doğrudan hapse gönderilmişti.

Biz yine de sizler için minik bir video yayınlamayı uygun gördük. buyrun bir drone yardımı ile hep beraber ufak bir Riyad gezisi yapalım.

Drone olayı sırasında sarayda olmadığı belirlenen prensin, yine de her türlü tehlikeye karşın bu tür bir önleme gerek duyduğu belirtildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; dronelar ile ilgili düzenlemeler bugün itibariyle şekil almak üzere. Ancak, ikinci bir emre kadar polis denetimi olmadan drone kullanmak ülke genelinde yasaklanmış durumda.