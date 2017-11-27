Araç Hırsızları Şeytani Bir Yöntemle Mercedes Çaldılar

Röle kutusu olarak bilinen, araçların marş sistemlerinde kullanılan cihazla lüks bir Mercedes'in anahtarından gelen sinyali araca yansıtan hırsızlar, bir dakika içerisinde ortadan kayboldular.

Yolda duran Mercedes’i, sadece bir dakika kadar kısa bir sürede, sahibinin evdeki anahtarıyla bağlantı kurmak için röle kutusu kullanarak çaldılar.

İngiltere’de polisin yayınladığı bu ilk kamera görüntülerinde, yüksek teknolojili araba hırsızlığı olayı yer alıyor. Görüntülerdeki hırsız, anahtarı olmadan bir dakika gibi kısa bir sürede çalıyor lüks aracı.

İki kapüşonlu hırsız, 25 Eylül gecesi Birmingham’da, saat 9 sıralarında lüks bir aracın güvenlik sistemini aşmayı başardılar. Üstelik çalınan araba da bulunamadı.

Kayıtlarda adamların, kurbanın evinin dışında belirdikleri görülüyor. Görüntülerde adamlardan biri elinde röle kutusunu evin önünde sağa sola sallayarak evin içerisinde bulunan anahtardan gelen sinyalleri yakalamaya çalışıyor. Sinyali yakalayan bu cihaz, daha sonra yakaladığı sinyali araca yönlendiriyor.

Adamların, Mercedes’in ışıkları yanıp, kapıları açılmadan önce kısa bir süre bekledikleri görülüyor.

Daha sonra gaza basan hırsızlar, sadece bir dakika harcayarak çekip gidiyorlar.

Son zamanlarda hırsızlık olayları arttığı için sürücülerin anahtarlarını güvenli bir yerde saklamaları tavsiye ediliyor. Direksiyon kilidi olarak da sıradan kilitlerin kullanılması tavsiyesinde bulunuyor uzmanlar.

Araç rölesi kilit açma sistemleri, eBay gibi sitelerde 500 lira civarında bir fiyatla satın alınabiliyorlar. Çeteler BMW, Ford, Audi, Land Rover, Hyundai, Volkswagen ve Mercedes gibi yeni araçları çalmak için bu cihazları kullanıyorlar.

Bu cihazla aracın kilit sistemine, araç anahtarının sistemi açtığı düşündürülerek, kapıları açması sağlanıyor.

Paran var mı, derdin var sözünün veciz bir yansımasına şahit olmuş oluyoruz bu vesileyle.