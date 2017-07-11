Araç Telefon Kullananlara ‘Alkol Almış’ Gibi Ceza Verilecek

Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazasının ve 40 milyon TL’lik maddi kaybın yaşandığı ülkemizde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için cezai yaptırımlar daha da ağırlaştırılıyor.

Trafik kazası, özellikle de nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerimizde sıklıkla yaşanılan bir olay. Oluşturduğu maddi hasarın yanında yalnızca 1 yılda 7 bin 300’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan trafik kazalarını önlemek adına cezai yaptırımlar giderek ağırlaştırılıyor: Bundan sonra cep telefonlarını seyir halindeyken kullanacak kişilere sanki alkol almışlar gibi cezalar uygulanacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rapora göre her 5 sürücüden 1 tanesinin gözü, direksiyonda olduğu sırada cep telefonunda. Aracını telefonuna bakarak kullanan sürücülerin kaza yaşama riski ise 4 kat daha fazla oluyor. Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Trafikte Cep Telefonu Kullanımı” isimli raporuna göre sürücülerin telefon bekledikleri ya da görüşmesi sona erdikten sonra da kaza yapma riski artıyor.

699 sürücü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre görüşmenin bitmesinin ardından geçen 5 dakikalık sürede kaza yaşanma olasılığı 4.8 kat, 15 dakika içinde ise 1.3 kat daha fazla olduğu belirtildi. Almanya, İsviçre ve Avusturya’daki yol güvenliği araştırmaları, kazaların %60’ının telefonuna bakan sürücülerden kaynaklandığını gösteriyor.