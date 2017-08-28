Araç Kiralamada Türkiye’nin En Tecrübeli Şirketi: Enterprise

Aracı olmayan kişilerin imdadına yetişen araç kiralama konusunda Türkiye'nin öncü şirketlerinden Enterprise'a göz atıyoruz.

Şehir içi ve şehirler arası araç ile ulaşım, günümüzün en gerekli ihtiyaçları yer alıyor. Enterprise otomobil kiralama ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve birçok şehirde ekonomik fiyatlarla araç kiralayabilir; güvenli ödeme sistemi ile hiçbir sorun yaşamadan kiraladığınız aracınızı kullanabilirsiniz.

Uzun Yolculuklarınıza Ekonomik Çözüm

Günümüzde toplu kara yolu araçları her ne kadar gelişmiş ve rahat olsa da kendi arabanız ile gezmenin verdiği özgürlüğü sağlayamıyor. Arkadaşlarınız veya ailenizle çıkacağınız uzun kara yolu seyahatlerinizde özgürlüğün tadını çıkartırken Enterprise, sizlere ekonomik bir seyahatin teminatını veriyor. Türkiye’de 28 farklı şehirde Enterprise araç kiralama merkezi bulunuyor, üstelik kiraladığınız aracı aynı kiralama noktasına da bırakmak zorunda değilsiniz. İstanbul’dan aldığınız bir aracı İzmir’e varınca İzmir şubesine teslim ederek yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Böylelikle sadece gezi amaçlı değil, tek yönlü ulaşım amaçlı olarak araç kiralayabilir ve konforlu bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Birçok büyük firma ile de kampanya ortaklığı yapan Enterprise ile araç kiralarken kampanya ortaklarından indirim ve hediyelerden faydalanabilirsiniz.

Yüksek Konfor, İyi Hizmet

Yolculuklarda konfor her zaman ön planda yer alıyor. Dünya çapında 62 yıldır hizmet veren Enterprise rent a car, son model araçları hizmetinize sunuyor. Giriş seviyesinden lüks araçlara birçok araç seçeneği ile konfor arayanlara yüksek konfor, ekonomi arayanlara ise ekonomik araçları ile hizmet veriyor. Aynı zamanda 2. el araç satışı konusunda da hizmet veren firma, geçmişten gelen deneyimleri ile güvenli araç satışını da sağlıyor. Tüm bu işlemleri Enterprise ofislerinden yapabilir ya da internet sitesine girip anında aracınızı kiralayabilirsiniz.

Kurumsal Firmalara Özel Filo Kiralama Seçenekleri

Enterprise, şirketlere ve kurumsal firmalara avantajlı filo kiralama seçenekleri sunuyor. Şirketlere özel indirimler ile birçok araç seçeneğini uygun fiyatlarla hizmetinize sunuyor. Herhangi bir probleme karşı Enterprise kurumsal hattı, yedi gün yirmi dört saat sizlere en kaliteli hizmeti veriyor. Son model araçlar şirketiniz için uygun fiyatlara gelirken satın almaya nazaran yıllık vergiler, bakımlar ile ayrıca uğraşmak durumunda kalmıyor, şirketlerdeki iş takibi ve yükünü de azaltmış oluyorsunuz.

1957'den Beri Sektörün Öncüsü

Rent a car sektörünün öncüsü olan Enterprise, 1957 yılında Amerika’da kurulmuş ve o günden bu güne kadar güvenilir hizmetiyle Türkiye’de de hizmet veriyor. Ülkemizde de kendini kanıtlamış olan firma, sizlere en iyi fiyatlarla en iyi kaliteyi sunmayı kendine amaç ediniyor. Siz de ihtiyacınız olan aracı ilinizdeki ofislerden ya da hemen internet sitesinden kiralayabilir, yolculuğa başlayabilirsiniz.