Araç Lastiklerinin Durumları Hakkında Sürücüyü Bilgilendiren Sistem: SnapSkan

Yola çıkmadan önce araç lastiğinizin durumu hakkında detaylı bilgiler barındıran bildirimler almak ister miydiniz? Bu sistem tam olarak bunu yapmakta.

Malumuzun kış geldi çattı ve araç sahiplerinin korkulu günleri de başladı. Zira yollar artık her zamankinden daha tehlikeli durumda. Ve ne kadar önlem alırsanız alın, buz tutmuş bir yolda aracınız kaymaktan pek kurtulamıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, lastiklerin sebep olduğu kazaların %25'i, taban yüzü derinliği minimum seviyeye inmiş lastikler yüzünden olmakta. Bunun nedeni ise çoğu araç sahibinin lastiklerini yeterli düzeyde kontrol etmemesi ve bakımlarını aksatması.

İşte bu durumla alakalı bir şeyler yapmak isteyen Finlandiyalı lastik üreticisi Nokian, sürücülerin lastiklerinin durumu hakkında olabildiğince kolay erişilmesini sağlayarak farkındalıklarını arttıracak yeni bir teknoloji geliştirmiş.

SnapSkan adlı sistem, 3D tarama teknolojisini kullanarak araçların lastiklerini tarıyor ve lastiklerin yüzey derinliklerinin yeterliliğini ölçüyor. Ayırca kamera sistemi ile araçları kayıt altına alan sistem, taramadan sonra sürücüye lastiğinin yeterliliği konusunda mobil ortamdan bildirim gönderiyor.

SnapSkan, şu an için sadece Finlandiya'da kullanılmakta. Fakat bu tarz sistemlerin artması ve sürücülerin böylesine önemli konularda sürekli olarak bilgi sahibi olması oldukça önemli. Umarız benzer sistemler artar ve akabinde sürücüler de daha bilinçli hale gelir.