Maliye Bakanı Naci Ağbal, teşvik ve yatırım için düzenlenen torba yasa tasarısında, 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında ÖTV indirimi geleceğini belirtti.

Meclise sevk edilen yeni torba yasasında, eski aracı 16 yaş ve üzerinde olan ve yeni araç almak isteyenleri memnun edecek bir düzenleme bulunuyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 16 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması halinde, yeni araç alacak olan vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi sağlanacağını belirtti.

İkinci el araçların trafikten çekilip yeni araçların satın alımının teşvik edilmesi amacıyla 31 Aralık 2019 yılına kadar uygulamaya konulacak olan yeni madde ile 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılmasına karşılık, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimine olanak tanınıyor.

TÜİK verilerine göre 2017’de kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken, bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani 16 yaş üzeri trafiğe kayıtlı 7 milyon 671 bin 760 adet araç var. Bunlardan traktör ve motosikleti çıkardığımızda ÖTV indiriminden faydalanacak araç sayısı 6 milyon adedi bulacak.