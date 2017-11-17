Aracının Direksiyonuna Tablet ve iPhone Bağlayan Sürücü

Kanada’da yaşayan bir sürücü, dikkatsiz araç kullanmanın kuralını baştan yazdığı bir işe imza attı.

Her zaman söylüyoruz ki iyi bir sürücü olmak için yalnızca emniyet kemerini takmak ya da kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmek yeterli olmuyor. Bunlarla birlikte belki de en önemlisi dikkatli olmaktır. Zira yapacağınız en ufak bir hata, kendi hayatınızı olduğu kadar başkalarının hayatını da tehlikeye atabilir. Kanada’nın Vancouver kentindeki bir sürücü için sanırım bu pek önemli değil, zira yaptığı şey bunu söylememiz için gayet yeterli bir sebep.

Trafik polisi, aracının direksiyonuna hem tabletini hem de iPhone’unu bağlayan sürücüyü zorlukla durdurabilmiş, çünkü bir yandan da kulaklıkları kulağındaymış. Polis olan Jason Doucette, olayla tam olarak bizim de aklımızdan geçen şu cümleyi kuruyor: "Tam da meslekte artık her şeyi gördüğümü düşünürken, memurlarımızdan biri bu fotoğrafı çekti."

Sürücünün direksiyonuna yerleştirdiği sistemi söken polis ekipleri, ayrıca ehliyetini göstermek istememesi sebebiyle 81 Kanada Doları para cezası uyguladı. Vancouver’da dikkatsiz araç kullanmanın cezası aslında 368 Kanada Doları, fakat trafik polisi sürücüyü eğitmenin en etkili yol olacağına kadar verdi ve para cezasını ‘dikkatsiz araç kullanmak’ olarak kesmedi.

Dikkatsiz araç kullanmanın cezası ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin Avustralya, Fransa, İspanya ve İsrail gibi ülkelerde bu şekilde araç kullanmanın cezası para cezası ve hapis olabiliyor.