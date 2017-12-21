Aracınızın Yakıt Deposuna Kola Koyarsanız Ne Olur?

TechRax isimli YouTuber tarafından çekilen, haberimizin içerisindeki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.

İçten yanmalı motorların içlerisine yanıcı bir yakıt haricinde bir madde koymanın istenmeyen sonuçlara neden olacağını bilmek için araba tamircisi ya da mühendis olmaya gerek yok. Eğer şanslıysanız herhangi bir kaza veya büyük bir olay yaşamadan bu işten kurtulabilirsiniz. Ama siz genede bunu kendi başınıza denemeyin aracın motorunun durduğu sırada kontrolü kaybedip kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz.

Saçma testler yaparak hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşarak isim yapan YouTuber TechRax, çeyreği dolu olan bir aracın deposuna 2.5 litrelik Coca-cola döktükten sonra neler olacağını görmek için denemeye karar verdi. TechRax yakıt olarak kola kullanma deneyini 2003 model bir BMW ile gerçekleştirği videoyu aşşağıdan izleyebilirsiniz.

Aracın içerisindeki çeyrek depo yakıt ile kolanın karışması yaklaşık 2 dakika kadar zaman aldı. Ardından hepimizin de tahmin ettiği gibi araç durdu ve çok fazla olay gerçekleşmeden yol kenarına itildi. Video sonunda mekanikçiye ödediği faturayı gösteren TechRax, Bimmer'de tam bir yakıt sistemi temizleme ve pompa değiştirmesi için yaklaşık bin dolar (3 bin 815 TL) civarında para ödediğini gösterdi. Peki, sizce çekilen video bir viral reklam denemesi olabilir mi?

