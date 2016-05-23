Elon Musk’ın Tünel Şirketi Boring, İlk Projesini Tamamladı

Boring Company ile Elon Musk, trafik sorunu yaşayan şehirlerin altını kazmak için bir teknoloji geliştirdi. Araçların trafik lambalarından yer altına inmesini sağlayan sistem, ilk kez Los Angeles kentinde inşa edilmeye başlandı. Tünelin ilk kısmı tamamlandı ve bu yaz halka açılıyor.

Elon Musk, Tesla’nın derin bir krizde boğulduğu şu günlerde, Los Angeles kentinde inşa edilen ilk Boring tünelinin tamamlandığını duyurdu. Tünel sistemi, araçları kırmızı ışıkta beklerken yer altına indiriyor, raylar üzerinde hareket eden platformla birlikte gidilecek yöndeki bir başka trafik lambasından yer yüzüne çıkartıyor.

Aralık 2016’da başlayan tünel inşaatları, ilk olarak Los Angeles kentinde gerçekleştirilmeye başlandı. Sisteme daha sonradan pek çok metropol yönetimi talip olsa da herkes, önce Los Angeles’taki pilot sistemin nasıl çalışacağını görmek istiyor.

Bunun için Boring Company, tamamlanmış bir projenin nasıl görüneceğine dair video yayınlamıştı:

Üstelik tüm bu sistemin maliyetini 10’da birine düşürmeyi amaçlayan Elon Musk, tünelden çıkan kayalardan ve atık topraktan tuğla üretmeyi amaçlıyor. Geri dönüşümle üretilecek ucuz tuğlalar, bir yapı malzemasi olarak Boring Company adına satışa çıkacak. Böylece finansman sorunun önüne bir nebze de olsa geçilmiş olacak. Tuğlalar hiçbir ek malzeme kullanılmadan Lego gibi birbirlerine uyacaklar ve 24 saat içinde iki katlı bir evi inşa edebileceğiz.

Tamamlandığında toplam uzunluğu 21 kilometre olacak tünel, bir metro hattı projesinde olduğu gibi zamanla büyütülecek. Diğer ülkelerde ve şehirlerde benzer sistemlerin inşa edilmeye başlayacağını düşünürsek Boring, dünyanın trafik sorununa eşsiz bir çözüm bulmuş olabilir.

Elon Musk, Instagram hesabından tamamlanan tünelin bir videosunu da paylaştı:

Yukarıdaki videoda yer alan tünelin uzunluğu henüz net değil. Bu yaz halka açılması içinse gerekli resmi evraklar hazırlanıyor.