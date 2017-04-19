Rus Ressamın Tozlu Araçlar Üzerine Yaptığı Müthiş Çalışmalar

Nikita Golubev ismindeki Rus ressam, tozlanmış araçların üzerine yalnızca ‘beni yıka’ olmaktan öteye geçemeyenleri utandıracak cinsten muazzam çalışmalar yapıyor.

Kirlenmiş ya da tozlanmış bir araç gördüğümüzde bir şey bizi dürtüyor ve parmağımızla hemen üzerine ya bir yazı yazıyoruz ya da şekiller çiziyoruz. Ama en efsaneleşmiş olanı da müthiş bir mizah örneği(!) olan ‘beni yıka’ yazısıdır. Eğer bu olayı sık sık yapıyorsanız ve şu an bir yandan bu habere de göz atıyorsanız, yaptıklarınızdan muhtemelen minik de olsa bir utanç duyacaksınız. Zira Nikita Golubev isimli Rus ressam, tozlu bir araç gördüğünde muazzam işlere imza atıyor. Aşağıda bununla ilgili bazı örneklere rastlayacaksınız. Laf aramızda Lütfi de resim bölümü mezunu, acaba birkaç tozlu araba üzerine Lütfi’den bir şeyler çiziktirmesini mi istesek? :)