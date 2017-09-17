Bilimkurgu sevenler burada mı? Çok uzun yıllar önce çıkmış olmasına rağmen günümüzün teknolojisini doğru tahmin etmiş filmleri listeledik.

Bilimkurgu filmleri genel olarak gelecekte olma ihtimali olan yaşantıyı bizlere aktarır. Bu konuda yüzlerce film olmasına rağmen, bazı kült olmuş yapımlar bu konuda “nokta atışı” yapmış olabiliyorlar. Bugün sizlere geçmişte çekilmesine rağmen günümüzü çok iyi tahmin etmiş 8 bilimkurgu filmi inceleyeceğiz.

Geleceğe Dönüş: Bölüm 2(1989)

Zaman yolculuğu filmlerinin en ünlüsü desek yanlış olmayız sanırım. Filmde yer alan pek çok şeyi gerçeğe dönüştüren insanoğlu, uçan araba, uçan kaykay gibi teknolojilerde geride kalmış olmasına rağmen, VR gözlüğü, görüntülü konferans konuşması gibi pek çok teknolojiyi doğru tahmin etti.

Total Recall(1990)

Arnold Schwarzenegger’in yer aldığı filmde, günümüzde kullandığımız pek çok teknoloji tahmin edilmiş. Son yıllarda popülerliğini artıran yapay zekalı araçlar da bunlardan birisi. Uber tarzı ticari araçlar, insanlar yerine yapay zekalı robotlar tarafından kontrol ettiriliyor.

Minority Report(2002)

Diğer filmlere göre daha yakın bir tarihte çekilen Azınlık Raporu, diğer filmlerin aksine bu teknolojileri öngörerek çekildi. Yönetmen Stephen Spielberg, araştırma laboratuvarlarından edindiği bilgileri filmde kullandı. Bu sayede, günümüzde kullandığımız teknolojiler filmde yer aldı. Telefonları kullanırken yaptığımız el hareketleri de bunlara dahildi.

Robocop(1987)

Öleceğine kesin gözüyle bakılan yarım bir adamın robot teknolojisi ile sokaklarda devriye gezdiğini görmedik, ancak bu teknoloji inceden inceye kullanılmaya başladık. Prototip kollar gibi materyallerin dışında Robocop’ta bulunan yüz tanıma teknolojisi de çağımızın teknolojileri arasında yer alıyor.

2001: A Space Odysey(1968)

Efsanevi yönetmen Stanley Kubrick’in ölümsüz filmlerinden olan 2001: Uzay Macerası, günümüzün en büyük sorularından birine cevap arıyor. Yapay zekalarla olan savaşımızı merak ediyorsanız, eski olmasına rağmen çağının çok ilerisinde olan bu filmi izleyebilirsiniz. Cortana, Siri gibi asistanların ilk sinema varyasyonunun yer aldığı filmde, iPad benzeri cihazlar ve video görüşmeler yer alıyordu. Bu zamana kadar yapılan filmlerin çoğu bu filmden kesitler almayı ihmal etmemiştir.

Wargames(1983)

Günümüzün Matrix tarzı hacker tabanlı yapımlarına zemin hazırlayan Wargames, interneti ve hackerları ortaya atan ilk filmlerden birisiydi. Çağının çok ötesinde yer alıyor. Eğer izlemediyseniz hala izlenecek kalitededir.

Star Trek(1966-)

Yıllardan beri sayısız yapımla karşımıza çıkan bu efsanevi film ve dizi serisinde, normal olarak pek çok teknoloji önceden tahmin edildi. Bunlar arasında evrensel tercüme yapan cihazlarda var. 2017’de var olan Google Home gibi cihazlar sayesinde, konuşmalarınız anlık olarak diğer dile çevriliyordu.

Jetsons(1962-)

Birçoğumuzun çocukluk çizgi serilerinden birisi olan Jetgiller’i bu listeye almamak olmazdı. Günümüzde Roomba gibi temizlik sayesinde evimizin temizliğini yapabiliyoruz.

Geçmişten günümüze doğru tahminler sunmuş film listemiz bu şekilde. Sizinde bu listeye katabileceğiniz filmler varsa bizlere yorum olarak iletebilirsiniz.