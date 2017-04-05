Alve ile piyasadaki cep telefonlarını en uygun fiyatlarla satan e-ticaret sitelerini birbirleriyle kıyaslayabilir, bütçenize uygun şekilde hareket ederek istediğiniz ürüne sahip olabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi ülkemizde elektronik ürünlerin satışını gerçekleştiren birçok e-ticaret sitesi yer alıyor. Bunlardan bazılarını biliyor olsak da hepsini bilmemizin imkanı yok. Eğer bir cep telefonu satın almak istiyor ve en uygun fiyatlısının nerede satıldığını bilmiyorsanız, Alve.com size bu anlamda ciddi bir avantaj sağlayacaktır.

Alve.com ile aradığınız bir cep telefonu modelinin hangi sitede, hangi fiyatlarla ve avantajlarla satıldığını öğrenebilir, bütçenizi sarsmadan hatta daha uygun fiyatlarda alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz üzere her telefon, 4G LTE bağlantı desteğine sahip değil. Bu sebeple daha hızlı bir mobil internet deneyimi yaşamak için bu desteğe sahip olan telefonları tercih etmeniz gerekiyor. Yine Alve.com ise yine bu konuda kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir arama hizmeti sunuyor. Şuradaki bağlantı üzerinden 4G LTE teknolojisine sahip tüm cep telefonlarına, en uygun fiyat alternatifleriyle ulaşabilirsiniz.

Son olarak fiyat karşılaştırması yaparken, sitelerin şartlarını da göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Örneğin kargo ücretini firma kendisi mi ödüyor, taksit seçeneklerinde vade farkı en az hangisi gibi kriterleri incelemeyi ihmal etmeyin.