İnternet teknolojileri büyük bir hızla gelişirken, internet sitelerinin sayıları insan nüfusuyla rekabet ederken, hala sabit olan ve değişmeyen bir efsane var: 404 Not Found. Peki farklı markalar internet sitelerindeki bu olası hataları nasıl sevdiriyorlar dersiniz?

İnternette karşılaşılan en genel hata 404 hatasıdır. Bir şeye ulaşmak için istekte bulunduğunuz sunucu, bağlantınız kesildiğinde ya da aradığınız veri bulunamadığında karşınıza bu hata kodunu çıkartır.

404 hatası aracılığıyla kullanıcılar, istedikleri şeyin bulunamadığı konusunda bilgilendirilir ve başka verilere yönlendirilirler. Ancak işin yönlendirme kısmı sonradan akla gelen bir pazarlama taktiği olarak göze çarpar. Çünkü insanlar aradıklarını bulamadıklarında sinirlenebilirler ve o web sitelerinin bağlı oldukları marka hakkında olumsuz düşüncelere sahip olabilirler.

Bu nedenle markalar iletişim çalışmaları kapsamında 404 hatası sayfalarını daha eğlenceli şekillerde düzenlemeye başladılar. Gün geçtikçe yaygınlaşan özelleştirilmiş 404 sayfaları konusunda yüzünüzü güldürecek en iyi örneklerle karşınızdayız.

1. Hugo França / Dekorasyon şirketi:

"Üzgünüz, artık elimizde kalmadı" mesajıyla görüntülenen bu sayfada, markanın ürettiği bir masa üzerinde duran, içindeki yemek henüz bitirilmiş bir tabak görüntüsü sizi karşılıyor.

2. Pixar / Animasyon Stüdyosu:

Pixar, 404 sayfasında, Inside Out filminden bir karakterini kullanarak "Ayyyy...Lütfen ağlama" mesajıyla karşılıyor.

3. 20th Century Fox / Film Stüdyosu:

"Burada sayfa yok. Herkes sana gülüyor" başlığı altında "Buradan intikam ara" bağlantısıyla yönlendirme yapılıyor. Arkadaki kare ise Revenge of the Nerds (Susakların İntikamı) isimli popüler bir komed ifilminden alıntı.

4. dogstudio / İnternet Ajansı:

Yaptığı uçuk kaçık internet projeleriyle bilinen dogstudio, 404 sayfasında "Lanet olsun, kayboldun" mesajıyla eğlenceli köpek GIF'lerinin olduğu bir arka plana yönlendirme yapıyor.

5. Emailcenter UK Limited / E-posta servis sağlayıcısı:

Bulamadığınız sayfanın sorumlusu olarak şirketin teknik işlerinden sorumlu olan bir kişiyi kovmak için oy kullanabilirsiniz.

6. GitHub / Geliştiriciler Topluluğu:

"Aradığınız sayfa bu değil" diyerek Yoda kıyafeti giymiş bir Star Wars faresi, ilginç.

7. Lego / Oyuncak üreticisi:

Finişizi çeken bir Lego karakteri için şuraya tıklayın.

8. Airbnb / Seyahat:

Elinizdeki dondurmanın aniden yere düşmesi halinde size temizik kurallarını hatırlatan bir sayfa, solda ise işe yarayan bağlantılar bunuyor.

9. Webtekno:

Ucuz Roman (Pulp Fiction) filmiyle tanınan ve John Travolta'nın canlandırdığı efsane karakter Vincent Vega'yı seninle kader ortağı yapıyoruz canısı.