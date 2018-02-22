İnternet Kütüphanesinin Derinlerine Ulaşabileceğiniz Siteler

İnternette onlarca arama motoru bulunsa da aradığınız gerçek bilgi ise ulaşmak o kadar da kolay değildir. İşte bilgi ve becerilerinizi geliştirebileceğiniz internet siteleri.

İnternet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Bazıları için ekmek kapısı, bazıları için eğlence merkezi olan interneti sandığınızdan çok daha faydalı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bilgisayar ve internet sayesinde sahip olduğunuz tüm becerileri sanal ortama yansıtabilirsiniz. Fakat bunun için öncelikle ihtiyacınız olan yazılımları ve programları öğrenmeniz, kendinizi yeni çağın sanatına adapte etmeniz gerekiyor.

Bununla birlikte internet sonsuz bir kütüphanedir ve kendinizi geliştirmek için size sonsuz bilgi sunar. İnterneti kullanarak yeni bir dil öğrenebilir, hatta dünyanın diğer ucundaki üniversitelerin çevrimiçi derslerine ulaşarak ‘açıktan’ üniversite bile okuyabilirsiniz.

Fakat yukarıda da belirttiğim gibi internetin ucu bucağı olmadığından doğru kaynakları ve araçları bulmak kesinlikle kolay değildir. Aşağıda listelenen web siteler, sizi doğru bilgiye ulaştırmak için muhteşem birer araç olacaklardır.

Herhangi bir konuyu en iyi nerede öğrenebileceğinizi gösteren site:

Düzenli olarak güncellenen ve faydalı olabilecek bilgilerin paylaşıldığı siteler:

Farklı üniversitelerin çevrimiçi dersleri arasında arama gerçekleştirmenizi sağlayan site:

3D modelleme sitesi:

Dijital müzik oluşturma siteleri:

Fotoğraf düzenleme sitesi:

Kitlesel çevrimiçi ders siteleri:

Programlama siteleri:

Siber güvenlik sitesi:

Video oyun oluşturma sitesi:

Dil öğrenebileceğiniz web siteleri:

Mors alfabesi ve kodu öğrenebileceğiniz web siteleri: