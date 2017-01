Aral Game’de %80'e Varan Yarı Yıl Tatili İndirim Dönemi Başladı!

Aral Game, okul tatil dönemi şerefine 500’den fazla oyunda %80’e varan indirim dönemini başlattı.

Zorlu geçen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk döneminin sonuna gelmişken klasik olarak başlayacak oyun dönemi için Aral Game indirime gidiyor. Oyun Zamanı adını verdiği indirim döneminde 500’den fazla oyuna %60’a varan -hatta daha fazla- indirim uygulayan Aral Game, Steam, Origin, PSN ya da Xbox Store yerine kutulu oyun isteyenler için uygun fiyatlar sunuyor. Aynı zamanda eski oyunlarda da %80'e varan Büsbüyük İndirim adını verdiği indirimlerle dikkat çeken kampanyalar, tam tatilde işinize yarayabilir.

İşte birkaç örnek ile Aral Game’in indirimleri;

Aral Game Oyun Zamanı Sömestr İndirimleri (PC)

PES 2017 - 80TL (%20 İndirim)

Call of Duty Infinite Warfare - 120TL (%48 İndirim)

Tom Clancy’s Division - 120TL (%25 İndirim)

Dishonored 2 - 120TL (%45 İndirim)

Total War Warhammer Limited Edition - 140TL (%26 İndirim)

Fallout 4 - 80TL (%58 İndirim)

Titanfall - 30TL (%25 İndirim)

Mafia III - 120TL (%33 İndirim)

NBA 2K17 - 120TL (%29 İndirim)

Aral Game Oyun Zamanı Sömestr İndirimleri (PS4)

Call of Duty Infinite Warfare - 200TL (%20 İndirim)

Mafia III - 260TL (%33 İndirim)

PES 2017 - 180TL (%31 İndirim)

Watch Dogs 2 - 200TL (%33 İndirim)

Dishonored 2 - 180TL (%36 İndirim)

Destiny The Taken King Legendary Edition - 100TL (%64 İndirim)

Fallout 4 - 100TL (%62 İndirim)

Far Cry Primal - 140TL (%50 İndirim)

Dishonored - 50TL (%69 İndirim)

Batman Arkham Knight - 80TL (%68 İndirim)

Aral Game Oyun Zamanı Sömestr İndirimleri (XBO)

PES 2017 - 180TL (%31 İndirim)

Call of Duty Infinite Warfare - 200TL (%23 İndirim)

Need for Speed - 120TL (%45 İndirim)

The Crew Limited Edition - 50TL (%75 İndirim)

Doom - 160TL (%38 İndirim)

Alien Isolation Nostromo Edition - 30TL (%79 İndirim)

Star Wars Battlefront - 80TL (%43 İndirim)

Aynı zamanda Xbox 360 ve PlayStation 4 için de indirimi bulunan Aral Game’deki sömestr indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilir, ayrıca Büsbüyük İndirim olarak adlandırılan ve biraz eski oyunlara getirilen %80’e varan indirimlere de buradan bakabilirsiniz.