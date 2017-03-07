Beşiktaş Vodafone Arena stadının da aralarında bulunduğu yeni inşa edilen dünyanın en iyi üç futbol stadyumu açıklandı.

Dünyadaki tüm stadyumlarının verilerini toplayarak bilgi veren Stadium Database (stadiumdb.com) sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni faaliyetlerine başlayan dünyanın en iyi üç stadyumunu belirledi.

Dünya devlerinin karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu üç stadyumlardan biri Londra'da, biri Türkiye'de ve biri de Rusya'da bulunuyor. Listedeki üç stadyumun da ortak özelliği şık atmosferinin yanı sıra güçlü teknoloji altyapısına sahip stadlar olmaları. İşte yakın zamanda faaliyete geçen, jürinin oylarıyla seçilen geçtiğimiz yılın en iyi üç stadı! (Ayrıca halk oylamasına göre ilk sırada Vodafone Arena yer alıyor)

1- Londra Olimpiyat Stadyumu (Londra, İngiltere - West Ham United)

2 - Vodafone Arena (İstanbul, Türkiye - Beşiktaş)

3 - Krasnodar Stadyumu (Krasnodar, Rusya - Krasnodar)