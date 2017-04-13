Miley Cyrus, Rosario Dawson ve Suki Waterhouse'un özel fotoğrafları yayınlandı, Fappening 2.0'ın dördüncü dalgasında yeni ünlü isimler katıldı.

Ünlülerin başı hackerlardan kurtulmuyor. Emma Watson ile başlayan Fappening 2.0'ın -ünlü isimlerin hacklenmesinin- dördüncü dalgası yaşandı. İlk olarak Emma Watson ve Amanda Seyfried ile başlayan Fappening 2.0 sızıntısına 3 yeni isim daha katıldı. Bu üç isim, Disney’de uzun yıllar boyunca çocuk oyunculuk yapmış ve ergenliğe geçince büyük değişim gösteren Miley Cyrus ile birlikte Rosario Dawson ve Suki Waterhouse oldu.

Fappening 2.0’da Kate Moss, Jennifer Lawrence, Demi Lovato gibi son derece ünlü isimler de bulunuyor. Yayınlanan fotoğrafların çok büyük bir kısmı tehlikede olan iCloud hesaplarından ve diğer özel adreslerden çalınmış gibi gözüküyor. Apple’ın güvenliğe bu kadar önem vermesine rağmen ünlü isimlerin iPhone tercih etmesi, hackerların en büyük saldırı kaynaklarının iOS olmasını sağlıyor.

Fappening 2.0’ın bu isimlerle sınırlı kalmayacağını bildiren hackerlar, yeni dalgalarla birlikte Game of Thrones’un Sansa’sı Sophie Turner ve Mad Men’den Alison Brie gibi isimlerinde yakında bu ekibe katılacağını bildiriyor. Fappening 2.0’ın tüm dalgalarında özel fotoğrafları ortaya çıkan isimler ise şu şekilde;