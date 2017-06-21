Facebook'un LGBT'lileri desteklemesi için çıkardığı Pride ikonunun ülkemiz dahil bazı ülkelerde yayınlanmamasına büyük tepki gösterildi.

Facebook’un kısa süre önce yayınlanan gökkuşağı simgesi(pride) için tepkiler yükselmeye devam ediyor. LGBT’ye destek olması açısından getirilen pride ikonu her ülkede yayınlanmayarak tepki topladı. Yaklaşık 25 yıldır her sene bu günlerde kutlanan LGBT Onur Haftası Pride’a destek olması için getirilen yeni ikon, Facebook’un çifte standart uygulamasından dolayı sıkıntı çıkardı. Ülkemizde de desteği bulunmayan Pride ikonunun bazı ülkelerde olup bazı ülkelerde olmamasına tepki gösteren LGBT’liler, herkesin eşit olduğunu, Facebook’un ise bu hamleyle sınıflandırma yaptığını iddia ediyorlar.

Facebook’un Pride’ı neden her ülkede yayınlamadığı konusunda bir açıklama yapılmazken bazı fikirler bulunuyor. Bu fikirler arasında en ilgi çekici olanı, baskıcı rejimlerin Facebook’a izin vermediği şeklinde açıklandı.

Singapur, Malezya, Mısır, Türkiye gibi ülkelerde tepki çekmek istemediği düşünülen Facebook’un bu hamleden kaçındığı da düşünülen konular arasında yer alıyor.

Facebook ilk kez 5 Haziran’da Pride simgesini açıkladığında, şirketin bu özelliği her ülkeye açmayacağı açıktı. Facebook Başkan Yardımcısı Alex Schultz, bu ikonun henüz test aşamasında olduğunu belirterek bu karmaşadan kaçmak istediği düşünülüyor.

LGBT’li bireyler şu anda Facebook’a kızgınlarını dile getiriyorlar. Her alanda eşit haklara sahip olduklarını belirten LGBT’liler, eşit haklar için cesur ve kurumsal bir duruş almaktan çekinen Facebook’a tepkilerini göstermeye devam ediyorlar. Bu tepkilerin bazılarına şöyle:

Jillian C. York: Facebook Pride neden her ülkede yok? Mısır ve diğer ülkelerde pride butonu bulunmuyor.

Jun Long JIo-: Yaptım. Ancak henüz simgesi yok gibi görünüyor. Sanırım henüz Singapur’da aktif değil.

LGBTQ@Facebook: Mutlu Pride’lar Jun. Pride ikonuna gösterdiğiniz tepkiden dolayı teşekkür ederiz. İkon henüz her yerde bulunmamaktadır.

Jillian: Facebook, Pride ikonunun bazı ülkelerde olmadığını resmi olarak doğruladı. Eşcinsel olmanın illegal olduğu ülkelerde.