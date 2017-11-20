Aralık 2017'de Yayınlanacak Netflix Orijinalleri

Netflix Amerika resmi Youtube hesabından 2017'yi kapatmadan Aralık ayında yayınlanacak olan Netflix Orijinallerinin yayın tarihlerini açıkladı.

Netflix genelde aylık yükleyecekleri içerikleri yayın yaptıkları bölgelere göre yayınlayan bir kuruluş. Çünkü bölge bölge yükledikleri film ve diziler farklılık gösterebiliyor. Ancak konu Netflix yapımı olan dizi ve filmlere geldiğinde, çoğunlukla bu yapımları dizi izleme platformu tüm dünyada aynı anda yayına alıyor. Bu sayede de aynı anda kendi yapımlarıyla ilgili neredeyse bir vizyon tarihi oluşturmuş oluyorlar.

Geçtiğimiz gün ise Netflix Amerika'nın resmi sosyal medya hesaplarında Aralık ayında yayına alacakları yapımların yayınlanma tarihlerini paylaştı. Tabii arada bir sürü Netflix Orijinali olmayan yapım da var. Ancak biz size ülkemizde de yayın tarihi neredeyse kesin olan, Netflix orijinallerini tarih tarih listelemeyi tercih ettik. Zaten Netflix Türkiye'de resmi programını yayınladığında geri kalan yapımları da hep beraber öğrenmiş olacağız. Haydi listeye geçelim.

1 Aralık 2017'de Gösterime Girecekler

All Hail King Julien: 5. Sezon (Dizi)

A StoryBots Christmas (Film)

Dark: 1. Sezon (Dizi)

DreamWorks Home: For the Holidays (Film)

Easy: 2. Sezon (Dizi)

My Happy Family (Film)

Voyeur (Film)

5 Aralık 2017'de Gösterime Girecek

Craig Ferguson: Tickle Fight (Stand-Up Show)

8 Aralık 2017

El Camino Christmas (Film)

The Crown: 2.Sezon (Dizi)

12 Aralık 2017

Judd Apatow: The Return (Film)

15 Aralık 2017

Christmas Inheritance (Fİlm)

Erased: 1. Sezon(Dizi)

The Ranch: Part 4 (Uzun Metrajlı Dizi-Film )

Trollhunters: Part 2 (Uzun Metrajlı Dizi-Film )

Ultimate Beastmaster (Film)

Wormwood (Film)

18 Aralık 2017

Hello, My Twenties!: 2. Sezon (Dizi)

19 Aralık 2017

Russell Howard: Recalibrate (Stand-Up Show)

The Indian Detective: 1. Sezon (Dizi)

20 Aralık 2017

La Casa de Papel: 1. Sezon(Dizi)

21 Aralık 2017

Peaky Blinders: 4. Sezon(Dizi)

22 Aralık 2017

72 Dangerous Animals: Latin America: 1. Sezon (Dizi)

Bright (Film)

Dope: 1. Sezon (Dizi)

Fuller House: 3. Sezon (Dizi)

The Toys That Made Us: 1. Sezon (Dizi)

25 Aralık 2017

Cable Girls: 2. Sezon (Dizi)

26 Aralık 2017

Todd Barry: Spicy Honey (Film)

Travelers: 2. Sezon (Dizi)

29 Aralık 2017

Bill Nye Saves the World: Part 1: 2. Sezon (Show programı)

La Mante: 1. Sezon (Dizi)

The Climb (Film)

31 Aralık 2017

Dave Chappelle: Equanimity (Stand-Up Show)

Aralık 2017'nin Netflix Orjinalleri yayın listesi bu şekilde. Tabii bunların içerisinden duruma göre vizyon tarihi değişenler de olabilir. Burada kesin bilgiyi Netflix Türkiye yayın programını açıkladığında öğreneceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Arasında kesinlikle izlemeyi düşündüğünüz hangileri var?