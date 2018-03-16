Facebook, kullanıcılarının çocuk pornosuna yönelik tahmini arama terimleri görmesinden dolayı özür diledi. Perşembe günü sosyal ağda arama yapmaya çalışan kullanıcılar karşılarında rahatsız edici terimler görmüştü.

İnternet her ne kadar bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olsa da sanal bir dünya olması sebebiyle, gerçek dünyada olan şeylerin yansımasını da içerisinde barındırıyor. İnsanlar internet sayesinde birbiriyle arkadaş oluyorlar, sohbet ediyorlar ancak bazı rahatsız edici şeylerden isteseler bile kaçamıyorlar. Bu rahatsız edici şeylerin sonuncusu bazı Facebook kullanıcılarının başına geldi. Sosyal ağın arama çubuğuna "video of" yazan kullanıcılar, Facebook tarafından önerilen "cinsel içerikli" tahmini arama terimleriyle karşılaştı. Terimlerde çocuk pornosu tahminleri de yer alıyordu.

Gördükleri karşısında şok yaşayan kullanıcılar aldıkları ekran görüntüleriyle, Twitter'da yaşadıkları sorunu anlatan paylaşımlarda bulundular. Paylaşılan bazı görüntülerde Facebook'un kullanıcılara, geçtiğimiz ay ABD'de bir okula yönelik silahlı saldırının görüntülerini de önerdiği görülüyor. Dev teknoloji şirketinin artan şikayetler üzerine bu sabaha kadar yaşanılan problemi çözdüğü ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir şirket sözcüsü, "Bunun gerçekleşmesinden dolayı çok üzgünüz", "Bu saldırgan tahminlerin farkına varır varmaz onları kaldırdık." ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, Facebook'un arama terimlerinin neden ortaya çıktığını araştırdığını da vurguladı.

Facebook'un müstehcen görüntülere izin vermediğini belirten yetkili, "Bu tür içerikleri sitemizden uzak tutmaya kararlıyız" dedi. Facebook'un arama algoritması, hizmeti kullanan kişiler arasında trend olan ya da genel olarak popüler olan sonuçları öne çıkartacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Facebook, bu tip sorunları yaşayan tek şirket değil, Google 2016 yılında Yahudiler ve kadınlar ile ilgili rahatsız edici önerilerde bulunmuştu.

Öte yandan Facebook popülerleşmeye başlamasından bu yana cinsel içerikli videoların barındırılmaması konusunda büyük ilerleme kaydetti. Ancak şirketin %100 başarılı olduğunu söylemek büyük bir hata olur. Yukarıda da dediğimiz gibi sosyal ağlar birer sanal devletler haline geldi, yemek, içme ya da beslenme dışında birçok faaliyeti bu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz. Hal böyle olunca içinde nefes aldığımız dünyanın tüm çirkinliklerine de rastlamamak elde olmuyor.