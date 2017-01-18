Arama Yaparken Sizi Takip Etmeyen, 10 Arama Motoru!

İnternet siteleri, özellikle de arama motorları, bilgilerimizi topluyor ve bunları kar sağlamak için kullanıyorlar. Siz de birilerinin aramalarınızı takip etmesinden sıkıldıysanız, işte, özgürce arama yapabileceğiniz 10 arama motru!

İnternette bireylerin anonim olduğu günler geride kalıyor, hatta belki de geride kaldı! Girdiğiniz sitelere, arama yaptığınız sorgulara göre bilgisayarınızda reklam çıkmadığı oldu mu? Eğer siz de takip altında olmaktan sıkıldıysanız, işte size internet ortamında özgürlük sağlayacak 10 arama motoru!

1-DuckDuckGo

Kişisel bilgilerinizi toplamayan, saklamayan veya paylaşmayan bir arama motoru. Arama geçmişinizi saklamadığı için reklam şirketlerine satacak birşeyleri de yok! Tamaman gizliliğinize saygılılar. Burada her gün en az 10 milyon arama yapılıyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

2-WolframAlpha

WolframAlpha’nın esas amacı bilgiyi yaymak ve çoğaltmak. Daha çok bilimsel ve araştırma amaçlı, profesyonel bir arama motoru. Burada bireyler, para, sağlık, müzik ve filmler gibi konularda sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

3-Startpage

Startpage, kullanıcıları kendilerini takip eden sitelerden koruyor. Bir proxy server hizmeti veren site, IP’nizi ve lokasyonunuzu isteyen sitelere karşı! Startpage’i, Chrome veya Firefox gibi tarayıcılarınızda bir eklenti olarak da kullanabilirsiniz. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

4-Privatelee

Aramalarınız için kullanışlı filtreler sunan bu arama motoru da anahtar kelimelerinizi kaydetmiyor veya sizi izlemiyor. “PowerSearch” komutlarıyla aramanızı daha verimli yapmaktan başka bir amacı yok. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

5-Yippy

Yippy, arama sonuçlarınızı istediğiniz gibi filtreleme seçenekleri sunuyor. Uygunsuz içerikleri de flaglayabilirsiniz. Birçok alternatif arama motorunda bulunmayan; resimler, web, haberler, bloglar, iş ilanları gibi kategorilere sahip. Google gibi birçok özellik sunsa da, arama sorgularınızı takip etmiyor ve size özelleştirilmiş reklamlar göstermiyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

6-Hulbee

Ziyaretçilerinin bilgilerini analiz etmeden veya saklamadan, akıllı sonuçlar gösteren bir motor. Data sızıntılarına veya hacker ataklarına karşı, aramalarınız şifrelenmiş. Lokasyon bazlı aramalar yapabilirsiniz. “Clear your activity” diyerek, yaptığınız işlemi silebilirsiniz. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

7-Gibiru

Gibiru da şifreli bir arama motoru. Birçok arama motorundan daha hızlı çalışıyor, çünkü Google altyapısını kullanıyor. Ancak Google tarafından kullanılan takip yöntemlerini, arama bittikten sonra siliyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

8-Disconnect Search

Gibiru gibi Disconnect Search de Google, Yahoo ve Bing’in altyapısını kullanıyor. Ancak ne aramalarınızı takip ediyor ne de IP adresinizi araştırıyor. Lokasyon bazlı aramalar yapmanıza da izin veriyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

9-Lukol

Google altyapısını kullanarak bir proxy server üzerinden arama imkanı veren Lukol genişletilmiş arama özelliği sunan bir motor. En iyi gizli arama motorları arasında gösteriliyor. Bilgilerinizi takip edilmekten koruyor ve spam uygulamalarına karşı koruma sağlıyor. Tam anlamıyla sizi anonim yapan bir motor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

10-MetaGer

MetaGer ile iz bırakmadan arama yapabilirsiniz. Bir proxy server hizmeti de veren bu motor sayesinde, linkleri anonim olarak açabilir ve IP adresinizi gizli tutabilirsiniz. Ayrıca 3. kişilerin ataklarını ve virüsleri engelliyor. Varsayılan dil Almanca, bu nedenle arama yaparken dili değiştirmeye dikkat edin. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

