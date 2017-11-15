Arabistan'daki Gizemli Taş Yapılar Yeniden Görüntülendi

Eski tarih profesörü David Kennedy ve beraberindeki araştırma ekibi, Ekim ayında keşfedilen Arap Yarımadası'ndaki gizemli taş yapıların yeni görüntülerini çekti ve paylaştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında uydu görüntüleri sonucunda Suudi Arabistan’da eski bir volkanik platoda yaklaşık 400 adet geçide benzeyen taş yapı keşfedilmişti. Bu yapıların kim tarafından hangi amaçla yapıldığı bilinmemekle birlikte Batı Avustralya Üniversitesi’nden eski tarih profesörü David Kennedy’ye göre bu yapılar, bölgedeki en eski insan yapımı eserler.

Profesör Kennedy, havadan çekilen bazı fotoğraflara dayanarak bu taş yapıtların yüzlercesinin Arap Yarımadası’nın her yerinde bulunduğunu söyledi. Kennedy, taş yapıların ilk kez 1920’lerde bedeviler tarafından bulunduğunu ve şiirsel bir ifade ile ‘Eski Adamın Eserleri’ olarak bahsedildiğini belirtiyor. Kennedy ise bu ve bunun gibi yapılar üzerinde 20 yıldır çalışıyor.

Suudi yönetimi hava araştırmalarına uzun bir süre engel oluyordu fakat Kennedy’nin uluslararası medyada yayınlanan araştırmaları, yerel yönetimin en azından geçici olarak araştırmalara izin vermesini sağladı. Bu durum, Harrat Khaybar’ın bölge üzerinde uçuş gerçekleştirmesine ve yeni detaylar yakalamasına imkan sağladı.

Toplamda 6 binin üzerinde fotoğraf çekilen çalışmada en az 400 duvar benzeri geçit, sayısız tekerlek, 917 kapan, bir çok anahtar deliği bulunan kolye görüntülendi. Daha da önemlisi bu yapılar tek bir bölgede değil, Arap Yarımadası’nın batı kıyısında pek çok yerde bulunmaktadır.

Suudi Arabistan yetkililerinin araştırmacılara çalışmaları için olumlu yaklaşması ile birlikte Kennedy, Riyad merkezli bir çöl ekibi ve akademisyenler ile birlikte Arap Yarımadası’ndaki bu gizemli yapıları araştıracak. Profesörün en büyük amacı, bu yapıların ne zaman, kim tarafından, hangi amaç ile yapıldığını bulmak.