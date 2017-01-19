Araştırma Şirketinden Açıklama: Türkler Her Ürünün En Pahalısını İstiyor

Global Premiumlaşma Araştırması’na göre Türk tüketicilerin %55’i, bir ürün alacaksa en pahalı olanını almayı tercih ediyor.

63 ülkeden internet erişimi olan 30 binden fazla kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre ürünlerin ortalama fiyatlarından %20 daha yüksek maliyetli ürünler olarak tanımlanan ‘Premium’ ürünlerin satışlarında hızlı bir büyüme kaydedildi. ‘Premium ürün almak, kendimi iyi hissetmemi sağlıyor’ diyenlerin bulundukları bölgelere göre oranları şu şekilde:

Asya-Pasifik: %55

Türkiye: %55

Avrupa: %29

Latin Amerika: %28

Afrika-Orta Doğu: %48

Kuzey Amerika: %36

Araştırmayı gerçekleştiren Nielsen isimli şirketin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerin satın alım esnasında ve sonrasında ihtiyaçtan çok nasıl hissettirdiğiyle ilgilendiğini belirtiyor. Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Artan refahla birlikte, tüketiciler bütünlüklü bir deneyim sunan ürünleri daha çok talep eder hale geldi. Pek çok tüketici, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ötesinde, ürünleri kendilerini nasıl hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor. Farklı deneyimler yaşamaya yönelik beklentiler önemini korumaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye atıştırmalık kategorisindeki büyümeye en büyük katkının premium segmentteki inovasyonlardan geldiğini görüyoruz."

Erdoğan son olarak dünya genelinde üstün stil ve tasarımı premium ürün özelliği olarak görenlerin oranının %38 iken, ülkemizde bu oranın %43 olduğunu açıkladı.