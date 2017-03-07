  • Türkiye’de Her 4 Kişiden 1’i Başka Ülkede Yaşamak İstiyor

Araştırma Şirketinden İç Karartan Rapor: Türkiye’de Her 4 Kişiden 1’i Başka Ülkede Yaşamak İstiyor!
3
3
1
0
0
Araştırma Şirketinden İç Karartan Rapor: Türkiye’de Her 4 Kişiden 1’i Başka Ülkede Yaşamak İstiyor!
Metropol Araştırma Şirketi’nin geçtiğimiz yayınladığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ adlı raporuna göre ülkemizde her 4 kişiden 1’i, başka bir ülkede yaşamak istiyor.

Metropol Araştırma Şirketi, Twitter hesabından duyurduğu araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan her 4 kişiden 1 tanesinin imkanı olsa  yurt dışında yaşamak istediğini açıkladı. Bu oran, yaş grubu düştükçe üçte bir oranına kadar çıkıyor.
İLGİLİ HABER

Ses Kirliliğinin Sağır Yapabilecek Düzeyde Olduğu Şehirler Açıklandı: Bilin Bakalım Zirvede Hangi Şehir Var

18 ila 34 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın katıldığı araştırmaya göre katılanların %27,7’si, Türkiye dışında bir ülkede yaşamayı tercih ediyor. 

Eğitim durumları baz alındığında ise yine eğitim seviyesi yükseldikçe oranın arttığı görülüyor. Eğitim durumuna göre yapılan dağılımda %35,9 ile üniversite mezunları, seçmen gözünde bakıldığında ise %45,9 ile HDP seçmeni başka bir ülkede yaşamak istiyor.
İLGİLİ HABER

Dünyayı En Çok Kirleten Ülkeler Belirlendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Bilgisayarı Buzdolabına Koyup Cs: Go Oynadık! (Sizce soğuk tuttu mu?) - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : https://tr.sputniknews.com/yasam/201703061027515624-turkiye-her-dort-kisiden-biri-baska-ulkede-yasamak-istiyor/
Emoji İle Tepki Ver
3
3
1
0
0
Yorumlar