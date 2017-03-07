Türkiye’de Her 4 Kişiden 1’i Başka Ülkede Yaşamak İstiyor

Metropol Araştırma Şirketi’nin geçtiğimiz yayınladığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ adlı raporuna göre ülkemizde her 4 kişiden 1’i, başka bir ülkede yaşamak istiyor.

Metropol Araştırma Şirketi, Twitter hesabından duyurduğu araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan her 4 kişiden 1 tanesinin imkanı olsa yurt dışında yaşamak istediğini açıkladı. Bu oran, yaş grubu düştükçe üçte bir oranına kadar çıkıyor.

18 ila 34 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın katıldığı araştırmaya göre katılanların %27,7’si, Türkiye dışında bir ülkede yaşamayı tercih ediyor.

Eğitim durumları baz alındığında ise yine eğitim seviyesi yükseldikçe oranın arttığı görülüyor. Eğitim durumuna göre yapılan dağılımda %35,9 ile üniversite mezunları, seçmen gözünde bakıldığında ise %45,9 ile HDP seçmeni başka bir ülkede yaşamak istiyor.