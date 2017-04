Loch Ness canavarı efsanesinin gizemi sonunda çözülüyor. Nessie'nin yaşadığı gölde yer alan DNA'lara bakılarak Nessie'nin bulunması hedefleniyor.

Bildiğiniz gibi dünya üzerinde birkaç efsane bulunuyor. Aslında her medeniyetin kendine ait efsaneleri bulunsa dahi, günümüzde bazı efsaneler daha çok biliniyor. Örneğin koca ayak, UFO, yeti ve tabii ki Loch Ness Canavarı. Bu tarz efsanelere inanmasak da olmalarını isterdik açıkçası. How I Met Your Mother’daki Marshall kadar olmasa da Nessie’yi biz de seviyoruz.

Anlaşılan Nessie’yi tek seven biz değilmişiz. Yeni Zelenda’da araştırma ve genetik uzmanı Neil Gemmell’ın da Loch Ness Canavarı ile ilgili planları varmış.

Gemmell, çevre DNA’sında uzmanlaşmış bir laboratuvarda, Otago Üniversitesi’nde çalışıyor. Loch Ness Canavarını bulabileceğine inanan Gemmell, su kütlesi içinde yaşayan hayvanlarla eşleştirmek için su örnekleri kullanan bir uzman. Anlayacağınız İngiltere’nin en büyük tatlı suyunda yaşayan Nessie’yi bulmak için Loch Ness gölüne gidecek, oradan su kaynağı toplayacak ve bunların içerisindeki DNA’lara bakacak.

Gemmell, Gymodo ile yaptığı röportajda, “Çevresel DNA, su ortamlarında çok iyi çalışıyor.” dedi. “Eğer Loch Ness hakkında gerçekten farklı bir şey varsa, bu teknik onu bulurdu” diyerek, birçok Nessie hayranını heyecanlandırmayı başardı.Yani gölde daha önce izine rastlanmamış bir DNA örneği bulunursa, Nessie hakkında umutlanabiliriz. En azından bir dönem yaşadığını biliriz. Zaten herhangi bir DNA örneği bulunmazsa bile inanan kişilerin inancının zayıflayacağını düşünmediğini söyleyen Gemmell, denemenin yararlı olacağını düşünüyor.

Loch Ness Canavarı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar bulunuyor. Kimileri onun yaşayan son Plesiosaur olduğunu söylüyor. Plesio, bilmeyenleriniz için dinozorlar zamanında yaşayan en yırtıcı canlılardan birisidir. Yıllardan beri bölgeyi keşfetmek için çok fazla kişinin geldiği düşünülürse Loch Ness canavarı ya yok, ya da çok utangaç bir kardeşimiz.