Araştırmacılar, 3D Yazıcı ile Yapay Kalp Ürettiler!

Kalp nakli gibi sorunları ortadan kaldırması beklenen yeni prototip kalp istenilen geliştirmeye ulaşabilirse, insan kalbinin yerini alabilir.

Protez bilimi her geçen gün daha hızlı gelişiyor. Protez kol ve bacaklar derken bilim insanları, iç organlara girmeye başladı. Vücudumuzun çalışması için gerekli olan kalbimizin prototipini üretmeyi başaran bilim insanları, 3D olarak basılmış yumuşak bir kalp yapmayı başardılar.

Suni kalpler, normal bir kalbin yapabileceği neredeyse tüm işlemleri yapabiliyorlar. Yine de diğer kalplerden bir farkı var: Metal ve plastik mekanizmaların doku ile bütünleşmesi kana zarar verebilir. Bilim insanları şu anda bunu çözmeye çalışıyorlar.

Doktora öğrencisi Nicholas Cohrs önderliğinde gerçekleştirilen projede, silikon ventriküllerin gerçek bir kalp gibi pompalama işlemi uygulaması sağlanıyor. Şu anda tam olarak kalp gibi çalışamayan suni kalp, gelecekte kalp sorunlarını kökten çözebilir. Üstelik tüm tasarım 3D tarayıcı ile yapıldığı için kalbin vücudu kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir sorun da ortadan kalkıyor.

Şu anda prototip olarak çalışan kalp, yaklaşık 1000 vuruşa kadar dayanabiliyor. Bu da kalbin çalışma hızı düşünüldüğünde yarım saat gibi bir süreye denk geliyor. Bu yüzden teknolojinin geliştirilmesinin dışında kullanılan malzemelerin de çok daha sağlam bir hal alması gerekiyor. Açık kalp ameliyatları her zaman tehlikeli olacağı için bu süre ne kadar uzun olursa o kadar iyi olacaktır.

Günümüzde devam eden yapay organ projeleri, gelecekte ölüm risklerini çok yüksek oranlarda düşürebilir ve daha uzun yaşamın kaynağı olabilir. Vücudumuzu masaüstü bir bilgisayar olarak düşünürsek, nasıl bilgisayarda bir şey bozulduğunda değiştiriyorsak vücudumuzda da aynı işlemi yapabileceğiz. Bu teknoloji ile birlikte akciğer gibi farklı organların da üretilmesi bekleniyor.