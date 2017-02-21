İnsanların Kişilikleri Yıllar İçinde Değişiyor

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, 63 yıl süren bir deneyle insan kişiliğinin yıllar içerisinde neredeyse tamamen değiştiğini ortaya çıkardılar.

Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, ilk olarak 1943 yılında başladıkları deneyle birlikte 14 yaşındaki 1208 öğrenciye bir takım kişilik testi uyguladılar. Aradan geçen 63 yılın ardından 77 yaşına giren deneklerin 635 tanesiyle tekrar iletişime geçildi. İçlerinden 174 tanesi deneyi devam ettirmeyi kabul etti ve bu kişilere aynı testler tekrar uygulandı. Deneyler karakteristik özellikler, özgüven, azim, özgünlük, ruh halindeki istikrar durumu üzerineydi.

İnsan karakteri üzerine bu zamana kadar yapılmış en uzun süreli araştırma olma niteliği taşıyan deneyde, deneklerdeki 6 karakteristik özelliğin zaman içerisinde ciddi bir değişiklik gösterdiği saptandı. Psychology and Aging dergisinde yayınlanan makalede, 'bireylerin ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde gösterdikleri karakteristik özellikler arasında hemen hemen hiçbir benzerliğin bulunmadığı' ifadesi kullanıldı.

Ergenlikte daha sinirli, karamsar ve sosyal olunuyor

Araştırmacılar arasında bulunan Dr. Wendy Johnson, "Ergenlik dönemindeki denekler genellikle daha az vicdanlı, daha atılgan, risk almaya ve maceraya atılmaya daha istekli, daha karamsar, sinirli ve sosyal olma eğilimi gösteriyor. Ancak yetişkinliğe doğru ilerledikçe, bu özellikler tam tersine dönüşüyor" açıklamasında bulundu. İnsanların yaşları ilerledikçe kendilerini oldukları gibi kabullenmeye başladıklarını belirten Johnson için bu geçişi hızlandıran iki nokta var: İlk iş deneyimi ve ebeveynlik. Fakat uzmanlar, kişilik değişiminde bireyin hayatında önem arz eden olayların da etkisinin olduğunu söylüyorlar.