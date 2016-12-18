Araştırmacılar Bir Madende İki Milyar Yaşında Su Buldular!

Kanadalı jeofizikçiler, tam iki milyar yaşında, oldukça iyi şekilde saklanmış su buldular. Söz konusu su, şimdiye kadar dünya üzerinde bulunan en eski su olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Onrtario'da bulunan Kidd Creek Madeni'nde çalışmalar yapan Toronto Üniversitesi araştırmacıları, madenin 2.4km derinliğinde iki milyar yaşında olan su buldular.

Dünya'nın yaşı 4.5 milyar yıl ve bu antik su, neredeyse Dünya'nın genç dönemlerinden beri serbest şekilde ''dolaşmaya'' devam etmiş. Suyun içinde bulunan helyum, argon, neon, kripton ve ksenon izlerini inceleyen araştırmacılar, bu sayede suyun yaşını da hesaplayabilmiş.

Araştırmacılara göre bu keşif, sıradan bir su birinkintisini keşfetmek olarak algılanmamalı. Zira onlara göre bulunan su, aslında gezegenimizdeki yeni bir su katmanın da izini göstermekte. Bu da Dünya yüzeyinin altında, daha bilmediğimiz pek çok yerde bu tarz antik suların akıyor oluşu.

Bulunan su içilebilir mi?

Suyun üstünde bazı ölçümler yapan araştırmacılar, normal deniz suyuna göre sekiz kat daha fazla metal ve tuz barındırdığını keşfetmiş. Yani bu suyu içerseniz zehirlenmez ya da ölmezsiniz. Fakat tadı ciddi şekilde iğrenç gelecektir.

Bu yeni keşif, iki milyar yıl önceki Dünya'nın atmosferine yeni bakış açıları kazanmamıza yardımcı olabilir. Daha da önemlisi, bu su bize bir zamanlar bu derinliklerde yaşamın nasıl olabileceği ve yabancı gezegenlerde bulmayı umduğumuz şeyler hakkında da bilgi verebilir.