Yüksek Miktarda Enerji Üretebilen Kaldırım Taşları

Yenilenebilir enerji, dünyanın pek çok ülkesinde temel enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlandı ve yakın gelecekte tamamen bu kaynaklara dayalı bir enerji sektörünün oluşması bekleniyor. Araştırmacılar da sürekli olarak yaptıkları yeniliklerle adım adım bu hedefe yaklaşmayı amaçlıyor.

Glasgow Kaledonya Üniversitesi'nde görev alan bazı bilim insanlarının da dahil olduğu bir ekip, şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte kaldırım taşları üretmeyi başarmış. Yaya yollarında kullanıma uygun olan ve yağmur-kar gibi etkilere karşı da dayanıklı olan bu kaldırım taşlarının yakın gelecekte pek çok şehrin enerji ihtiyacını karşılaması umuluyor. Bu noktada kaldırım taşları, küçük karolar halinde caddelere ve yaya yollarına döşeniyor. Güneşli günlerde metrekare başına üretilen enerji miktarı ise 200 watt. Bu rakam bulutlu havalarda ise 150 watt'a düşüyor.

Araştırmanın başında bulunan Dr. Azmy Gowaid ve ekibi, 2022 senesinde Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası etkinlikleri sırasında yenilenebilir enerji kaynakları ile yürütülen bir organizasyon sebebiyle talep edilen proje için 100.000 dolar kaynak almış ve projeyi yürürlüğe koymuşlar.

Proje şu an Katar'da Al Shamal Stadyumu çevresinde test ediliyor ve sonuçlar son derece pozitif. İlk etapta tamamen güneş enerjisi kullanan bir ülke idealinden ziyade, şehirlerin yavaş yavaş dönüştürülmesi gerektiğini düşünen Dr. Gowaid, ortaya çıkan pozitif sonuçların zaten beraberinde ülke çapında yayılan yenilenebilir enerji kaynaklarını getireceğini düşünüyor.

Bu kaldırım taşlarının maliyetinin normallerine oranla daha pahalı olduğunu söyleyen Gowaid, bu fazladan ücretin sağladığı enerji harcaması tasarrufu sayesinde çok kısa sürede kendi kendini ödeyeceğini ifade ediyor. Ekip, gelecekte bu teknolojinin tüm dünyada yayılmasını ve özellikle üniversite, stadyum ve pek çok kamusal alanda kullanılmasını umut ediyor.