CGI’yla Aşırı Gerçekçi Kum ve Çamur Efekti Yapıldı!

CGI, ya da bilinen adıyla görsel efekt teknolojisi için önemli bir adım atıldı. Araştırmacılar, bilgisayarda oluşturulmuş kum ve çamur için CGI efekti geliştirdiler.

Günümüz bilgisayar teknolojisi sayesinde, izlediğimiz tüm film ve dizilerde muhteşem görsel efektler görüyoruz. CGI ismiyle anılan bu teknoloji günümüzde çok gelişmiş olsa da, hala gerçekçi görünüm konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bilgisayarla oluşturulan bir grafiğin gerçekçi görünmesi için çok ince ayarların yapılması gerekiyor. Bu ince ayarlar neticesinde gerçekçi bir görünüm elde edilebiliyor, ancak buna rağmen normal bir insan çok dikkatli baktığında gerçek ile CGI teknolojisini ayırt edebiliyor.

Bu durumun ortadan kalkmasını isteyen bilgisayar mühendisleri, CGI konusunda yeni bir adım atmış olabilirler. CGI’ın en çok zorlandığı konulardan olan kum ve çamur efektini gerçekçi bir görünümde vermeyi başaran araştırmacılar, bu efektleri fizik kuralları doğrultusunda kurguluyorlar. Bir kum efektini vermek için gerekli fizik kurallarını bilgisayara aktarmak pek de kolay değil. Bu sebeple UCLA’daki bir ekip, kum ve çamur efektine karşı bir çözüm bulabilmek adına DreamWorks, Jixie Effects ve Pennsylvania Üniversitesi’nden animatörlerle bir ortaklık kurdu. Bir çamur kaymasının kartopu etkisini mükemmel şekilde yakalamak isteyen ekip, bu efektlere yoğunluk ve su mukavemeti durumlarını da ekledi.

UPenn Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan Chenganfu Jiang, “Teknik olarak kum ve su damlacıklarının bireysel tanelerini temsil etmek için parçacıklar kullanıyoruz. Her bir simülasyon adımında bireysel malzeme tepkileri ile birlikte kum ve su arasındaki etkileşim kuvveti hesaplanır” dedi.

CGI teknolojisi için yapılan bu çalışma, sinema ve dizi sektörü için daha kaliteli görsel efektler anlamına geliyor. Üstelik bu fizik motoruyla daha farklı efektler de kurgulanabilir. Önümüzdeki dönemde CGI teknolojisinde yeni atılımların yapılması bekleniyor.