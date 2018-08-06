3D Animasyon ile Çığ Düşerken Neler Yaşandığı Tespit Edildi

Bir grup araştırmacı, 3D animasyon kullanarak çığ düşmesi durumunda yaşananları gün yüzüne çıkardı.

Oluşturulan bir 3D animasyon, ilk defa bir çığın içinde gerçekten ne olduğunu ortaya çıkardı. Dijital simülasyon, dağ kurtarma ekiplerinin nasıl çalışması ve çığ eğilimli alanları nasıl yönetmeleri gerektiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Uzmanlar bu animasyona kadar, bir çığdaki devasa değişken sayısını doğru bir şekilde simüle edememişlerdir.

İsviçreli ve ABD'li araştırmacılar, bir kar kütlesi çığının ilk gerçekçi, eksiksiz ve bilimsel olarak titiz bir simülasyonunu oluşturmayı başardılar. İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Üniversitesi Kriyoferik Bilimler Laboratuarı'nda bir araştırmacı Johan Gaume, "Yaklaşımımızı bu kadar orijinal yapan şey, çığın içindeki karın hem katı hem de sıvı gibi davrandığını dikkate almamızdı" ifadelerini kullandı.

Gaume, Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'nden 3D modelleme uzmanları ve Frozen filmindeki karı simüle eden Disney mühendisleri ile birlikte çalıştı. Nature Communications'da yayınlanan çalışma, matematikçilerin bilgisi ve Gaume'un bilimsel uzmanlığı ile birleştirildi. Gaume'nin derin bilgi birikimi, ayrıca meslektaşı ve çalışmanın ortak yazarı Alec Van Herwijnen tarafından toplanan ve analiz edilen veri ve saha gözlemleri sayesinde matematikçiler, kar simülasyonlarının doğruluğunu artırabildiler.

Araştırmacılar, çığ krizi çalışmasında daha önce hiç hareket etmemiş materyallerin nasıl davrandığını analiz etmek için kullanılan Materyal Noktası Yöntemi olarak bilinen bir tekniği kullandılar. Gaume araştırma için, “Karın nasıl davrandığına dair bilgimizi derinleştirmenin yanı sıra, çığın potansiyel büyüklüğünü, pist mesafesini ve çığın yolundaki herhangi bir engel üzerindeki baskının daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca araştırmacıların simülasyonlarının, animasyon filmlerinde de uygulanabilir olduğu belirtildi.