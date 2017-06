Araştırmacılar, ‘Dünyanın 8. Harikası’nı Bulmuş Olabilirler!

Yeni Zelanda’da yapılan araştırmalar esnasında tesadüfen bulunan 19. yüzyıldan kalma el yazması günlük, dünyanın kayıp olan harikalarından bir tanesinin bulunduğu yeri ortaya çıkarabilir.

Journal of the Royal of New Zealand’da yayınlanan çalışmaları üzerine bir açıklama yapan araştırmacılar Rex Bunn ve Sascha Nolden, uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen pembe ve beyaz taraçaların konumunu bulduklarını iddia ediyorlar.

Bir zamanlar dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen ve görüntüsüyle Pamukkale travertenlerini andıran bu taraçalar, Rotomahana Gölü’nde sıralanmış parlak pembe ve beyaz basamaklardan oluşuyor(du). Yakınlarında bulunan Tarawera Dağı’nın 10 Haziran 1886 yılında yaşadığı volkanik patlama sonucu gölün ve taraçaların üzeri volkanik küllerle kaplanmıştı.

5 yıl boyunca devam edilen araştırmalar, 2016 yılında sonlandırıldı ve taraçaların bu patlamalar sonucu kaybolduğu ortaya çıkarıldı. Fakat araştırmacılar Rex Bunn ve Sascha Nolden, bu taraçaların tamamen ortadan kalktığı ya da gölün altında kalmış olabileceği iddialarını kabul etmiyorlar. Ülkenin ‘Kartografi Babası’ olarak anılan Ferdinand von Hochstetter’ın 1859 yılından kalma günlüğünün, bu taraçaların konumunu saptadığına inanılıyor.