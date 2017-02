Araştırmacılar Endişeli: Uzaylıları Bulmak Sonumuz Olabilir!

Bilim insanlarına göre uzaylılar konusunda asıl tehlike gelişmiş zekalılar değil, mikro düzeyde olanlar.

NASA uzayın keşfine yönelik çalışmalarını her geçen gün daha da hızlandırmakta. Bu çalışmaların odağında ise iki şey var; Dünya'nın alternatifi olabilecek yeni bir yaşam alanı keşfetmek ve uzaylıların varlığını kanıtlayacak şeyler bulmak.

Özellikle Jupiter'in uydularından Europa'ya yapılacak olan yolculuğun bir numaralı amacı, kalın buz ile kaplı yüzeyin altında bulunan devasa okyanuslarda bakteri tarzı mikro düzeyde canlıları keşfedebilmek. Fakat bazı araştırmacılara göre bu tarz keşifler, insanlığın sonu olabilecek derecede tehlike arz edebilir.

American Association for the Advancement of Science'ın Boston'da düzenlenen yıllık olağan toplatısında konu ile ilgili bir konuşma yapan Seti Enstitüsü'nden Dr John Rummel, uzayda bulunacak mikropların Dünya'ya ulaşmasını "milyonlarca kişinin hayatına mal olabilecek bir tehlike" olarak açıklamakta.

Rummel'e bu açıklamayı yaptıran şey ise, uzaylı bakterilerin, mikropların taşıdığı virüslere karşı insanların bağışıklık sahibi olmama ihtimali. Böyle bir durumda virüse karşı gerekli aşı ve tedavi bulunana kadar milyonlarca insan ölebilir.

Dünya dışındaki yerlerde yaşam koşullarının farklılığı göz önüne alındığında, oralarda olabilecek mikropların da tahmin ettiğimizden daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceği düşünülmekte.

Böyle bir ihtimali düşünen tabiki sadece Rummel değil. Kendi alanında uzman pek çok araştırmacı da uzaylıları bulma yönünde yapılacak araştırmalarda, Rummel'in bahsettiği şekilde bir durumun oluşmaması için oldukça dikkatli olunması gerektiğini düşünmekte.