Araştırmacılar, Fotoğrafları 'Canlandırmayı' Başardılar!

Facebook destekli bir araştırma ile normal çektiğiniz fotoğraflar analiz edilerek suratınızın ifadeleri değiştirilebiliyor.

Apple’ın canlı fotoğraflar modu veya Google’ın yeni Motion Photos modu fotoğrafları canlı kılmaya başladı. Fotoğrafta tek bir an yakalamak yerine belirli bir süreyi almaya başlayan bu fotoğraflar, gerçekten “bir anı” saklıyor.

Tel Aviv Üniversitesi’ndeki ve Facebook’daki araştırmacıların yaptığı yeni çalışma sonucunda ise fotoğraflar gerçekten hareket edebilecekler. Tek fark olarak hareketinizi kaydetmeyip her şeyi yazılımsal olarak tamamlayacak. Tek bir görsele bakarak insanların surat ifadesini öğrenen uygulama, fotoğraftaki kişinin yüz ifadeleri esas alınarak birden fazla duyguyu ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Örneğin, Facebook profil fotoğrafınıza eklediğiniz bir fotoğraf, profilinizdeki paylaşımları beğenen kişilerle birlikte sevinip, beğenmeyen kişilere karşı öfkelenebiliyor. Bunu yaparken önceden çektiğiniz bir video yer almıyor. Siz yine tüm samimiyetinizle tek bir fotoğraf çekseniz bile uygulama yüzünüzün hatlarını inceliyor ve gerekli yerleri kendisi doldurarak duygularınızı ifade ediyor.

Projede en çok ilgi çekici alanın dişler olduğunu düşünüyorum. Ağzınızın kapalı olduğu fotoğraflara gülme animasyonu verirken dişi son derece gerçekçi veren uygulama, gelecekte standart bir fotoğraf uygulaması olabilir.

Peki, sizce bu yeni özellik biraz daha geliştirildiğinde onu nerelerde görmeye başlarız? Yorumlarınızı bekliyorum.