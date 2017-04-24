MIT'den araştırmacı bir grup, egzos borusundan çıkan zararlı partikülleri mürekkebe dönüştürecek bir filtre geliştirdi. Söz konusu cihaz inanılmazı başaracak nitelikte.

Massachusetts Institute of Technology'den bir grup araştırmacıya göre egzos borularından çıkan ve hava kirliliğine yol açan zararlı partiküller, yüksek kaliteli mürekkep haline getirilebilirler.

Bu noktadaki anahtar, MIT araştırmacıların geliştirdiği "KAALINK" isimli cihaz. Cihaz, aracın egzos borusuna monte ediliyor ve ateşleme motorunun ürettiği ve egzosdan atılarak hava kirliliğine yol açan partikülleri yakalıyor. Ortaya çıkan "kurum" daha sonra yüksek kaliteli mürekkebe dönüştürülebiliyor.

Söz konusu partiküller; astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına, akciğer kanserine ve kalp krizi riskinin artmasına neden oluyorlar. Bilim insanlarının araştırmalarına göre dünya çapındaki 2 milyon erken ölüm, hava kirliliğine yol açan bu maddeler nedeniyle gerçekleşecek.

KAALINK teknolojisinin geliştiricilerine göre, 45 dakikalık sürüş sonrasında 30 mililitre mürekkep üretilebilecek. Tipik bir tükenmez kalem yaklaşık 0.25 mililitre mürekkebe sahip. Bu da bir aracın havayı kirletmek yerine dakikada 3 tükenmez kalem üretebileceği anlamına geliyor. Ancak KAALINK'in yaygınlaşması için maliyetlerin düşürülmesi ve büyük bir firmanın desteğini alması şart.