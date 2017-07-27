Araştırmacılar İnsan Embriyosunu Düzenlemeyi Başardılar!

ABD'de yapılan araştırmalarda hasta olmadan doğacak embriyolar hazır. Geleceğin süper bebekleri, birçok kişiye göre tehlikeli bulunuyorlar.

Dünya üzerindeki hiçbir canlı kusursuz değildir. Zaten insanların kusursuzluk anlayışının da nasıl bir şey olduğu burada çok önemli oluyo; ancak bizim burada kast etmek istediğimiz konu, fiziksel görüntünün dışında atalarımızdan bizlere bir hediye niteliğinde olan genetik hastalıklar.

Örneğin diyabet(şeker), kalp yetmezliği gibi bazı hastalıklar genetik olduğu için aile fertlerimizde varsa ileriki zamanlarda bizde de aynı sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bilim insanları bu tarz hastalıkları kökünden kaldıracak bir proje üzerinde çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında dünya üzerinde düzenlenmiş ilk insan embriyoları hazırlandı.

Amerika’da yer alan Portland, Oregon’da devam eden araştırmada, döllenme sırasında gen düzenleme tekniği olan CRISPR uygulandı. Çok sayıda tek hücreli embriyonun DNA’sını düzenleyen projeden oluşacak çocukların, ailelerinden genetik olarak geçen hiçbir hastalığının bulunmayacağını bildiren bilim insanları aynı teknolojiyle insanlara yeni özelliklerde atayabilirler.

Tasarlanmış Bebekler

Bu hali düşünüldüğünde deneylerin “tasarlanmış bebekler” olacağını savunan birçok insan bu bebeklerin cesur yenidünyayı kuracaklarına inanıyor. Çeşitli dini organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve biyoteknoloji şirketleri tarafından şiddetle karşı çıkılan projenin çok tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

Geçen yıl ABD istihbarat topluluğu CRISPR’yi potansiyel “kitle imha silahı” olarak değerlendirmişti.

Teknolojinin ne kadar ileriye gideceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Belki de bundan birkaç sene sonra süper insanlar dünyaya gelmeye başlayacaklar: Tüm hastalıklara karşı bağışıklığı olan, belki köpekbalıklarından aldığı genlerle 400 yıl boyunca yaşayan süper insanlar.