İngiltere’deki küçük bir internet servis sağlayıcısı, yaptığı testlerde ıslak iple 3.5 Mbps geniş bant internet bağlantısı oluşturmayı başardı.

İngiltere, Amerika gibi yerlerde internet hızları büyük sorunlar yaratmıyor. Sonuçta saniyede 75 Mbps internet hızı, bu durumda fazlasıyla yeterli oluyor. Ülkemizde ise 3-4 Mbps internet hızlarına çok aşinayız. Nedense hangi eve taşınsam hem yan sokakta fiber ağı olduğu için 16 Mbps aldığım hızı 4-5 Mbps kullanmaya razı olmuş durumdayım.

İngiltere’de yapılan araştırmalar sonucunda, bizim ülkemizde bakır kabloya gerek kalmayacak. Çünkü İngiltere’li araştırmacılar, yalnızca bir iplik ve biraz da suyla, 3.5 Mbps’lik geniş bant internet bağlantısı kurmayı başardılar. 4-5 metrelik ıslak ip kullanan araştırmacılar, interneti sorunsuz bir şekilde aktarmayı başardılar.

Bunun için bazı gereçler gerekiyor. Örneğin, ipliğin her yarım saatte bir ıslanması gerekiyor. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. İnternet kafeye gidip yarım saatlik açar mısın der gibi gidip ipi ıslatacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

İngiliz araştırmacılar, açıklamalarında bunu yapmak istediklerini belirtmişler çünkü böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını görmek istemişler. Sistemin mantığını tam olarak bilmiyorum, ancak anladığım kadarıyla ipliğin üzerindeki su iletken olduğu için, verileri su üzerinden geçirebiliyoruz. Ülkemizde fiber optik kabloyu ne zaman tamamlarız ya da tamamlar mıyız bilmiyorum, ancak elimizde yeni bir seçeneğin olması iyi oldu gibi duruyor. Siz ne dersiniz dostlar, sizce de fiber yerine ıslak ip kullanmak daha mantıklı değil mi?