ABD'nin New York Eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, daha geniş ve dinamik bir tepki yelpazesi sunan, çok modelli bir yapay zeka geliştirdi.

Cornell Üniversitesi’nde yapay zeka alanında çalışan bir ekip, sadece sorulara cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda görsel bir açıklama da sağlayan bir öğrenme modeli geliştirmiş. Ekip, “Multimodal Açıklamalar: Kararların Gerçeklendirilmesi ve Kanıt Gösterme” başlıklı hala onay bekleyen makalesinde, geliştirdikleri İşaretleme ve Gerçeklendirme Açıklaması (PJ-X) modeli ile yapılan deneyleri özetliyor.

Yapay zeka sistemleri, genel olarak 'sorulan soruları kendi algoritması içinde değerlendirerek cevap verme veya karşılaştığı görüntüleri yorumlama' ekseninde temellendirilmiş. Cornell Üniversitesi’nde yapay zeka (AI) alanında çalışan bir ekip, sadece sorulara cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda görsel bir açıklama da veren bir yapay zeka programı geliştirdi. Yapay zeka algoritması kendi algoritması ile multimodal açıklamalar geliştirmekte ve oluşturduğu görsel ile bir nevi kanıt sunmakta.

Ekip, aynı yan yana görüntüleri kullanmış ve PJ-X’e kontrollü miktarda veri ekledikten sonra, model hem etkinlik tanıma görevlerini (ACT-X) hem de görsel soru yanıtlama görevlerini (VQA-X) karşılayan açıklamalar sunabilir.

Deney, ölçek bakımından oldukça küçük olmasına rağmen, geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Yapay zeka araştırma ve geliştirme alanı, son on yılda ortaya çıkan en heyecan verici bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor. Derin öğrenme ve algoritmalara daha dinamik yaklaşmasıyla Cornell Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırma, bilimsel topluma mükemmel bir değer katacak gibi.

Yapay zeka şaşırtıcı uygulama alanlarının yanı sıra, tıp ve sağlık hizmetleri alanında da kullanma olasılığından dolayı büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu teknoloji cilt kanserinden kalp rahatsızlığına kadar her şeyi teşhis edebilir durumda.

Yapay zekanın önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha büyük kullanım alanına sahip olacağına ve görülmemiş etkilere zemin hatırlayacağına inanç duyuyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka sizce de sihirli bir kutu değil mi?