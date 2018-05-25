Penaltı Kurtarmanın Bilimsel Formülü Açıklandı!

Küçüklüğümüzden beri hep duyduğumuz klişe bir söz vardır: 'Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır' denir ve penaltının iyi kullanıldığı taktirde kaçırılmayacağı iddia edilir. Pek bilim insanları bu konuda ne diyorlar?

Penaltı anı futbol izleyicileri için en keyif verici, en gergin ve bazen tüm maçın kaderinin 10 saniyede tayin edildiği an oluyor. Özellikle büyük finallerde maçın penaltılara kalması, heyecanı adeta katlıyor. Bu heyecanlı anlarda kalecinin başarılı olması için bilimsel gerçekler ortaya çıktı.

Penaltının kutarılma denkleminin parametrelerine bir göz atalım önce: Araştırmacılar, topun çizgiyi ve başlangıç pozisyonunu geçtiği dikey hızı veya hızı dikkate alıyor. Yani topun penaltı noktasından çıktığı andaki hızı ile gol çizgisini geçtiği andaki hızı... Bu değer, topa vurma ve kalecinin uçuşta olduğu süreye çarpmadan önce mevcut zamana bölünüyor.

Penaltıyı kurtarmak için kalecinin ilk yapması gereken şey bir kural ihlali: Araştırmacılar, penaltıyı kurtarmanın ilk ve en önemli yordamının kaleyi küçültmek olduğunu söylüyor. Yani kalecinin, penaltı atılmadan önce öne doğru yaptığı her hamle penaltıyı kurtarma ihtimalini gözle görülür oranda artırıyor.

Kalecinin her penaltıyı kurtarmak için yapması gereken hamleyi 0.4 saniyede gerçekleştirmesi gerekiyor. Bununla birlikte bir kalecinin sağa veya sola uzanmasının aldığı sürenin 0.6 saniye olduğunu belirtiyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi aradaki 0.2 saniye penaltının kurtarılmadığı ve kaçırıldığı fikrini doğuruyor. Bu nispeten doğru; çünkü burada kalecinin golü yememek için 2 opsiyonu kalıyor: Penaltıyı kullanan oyuncunun kötü bir penaltı atmasını ummak veya hareketlerini analiz ederek atlayacağı köşeyi önceden tahmin etmek.