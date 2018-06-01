Tüm keşfe açık gezegenler gibi cüce gezegen olarak adlandırılan Plüton da bilim insanlarının meraklı bakışları altında inceleme altına alınıyor. Bu noktada edinilen bilgilere göre Plüton, yoğun kum tepelerinden oluşuyor.

Plüton muhtemelen yaz tatilinizde tercih edeceğiniz bir yer olmayacaktır, ancak cüce gezegene ulaşabilseydiniz, göreceğiniz kum tabakaları sizi şaşırtacaktı. Bu tepelerin adı her ne kadar kum olarak adlandırılıyor olsa da söz konusu madde aslında bizim bildiğimiz kavramdan çok farklıdır. Yaklaşık -230 santigrat derece olan yüzey sıcaklığı ile madde aslında sadece görünüş olarak Dünya kumuna benziyor.

Donmuş gazların bulunduğu gezegen, 2015 yılında Plymouth Üniversitesi araştırmacıları tarafından inceleme altına alınmış ve bu çalışma sonucunda cüce gezegene metan gazının hakim olduğu ifade edilmişti. Buna ek olarak, araştırmacıların çalışmanın başlangıcında Plüton’un yüzeyinde bu denli büyük kum tepeleri görmeyi beklemediklerini de söylemekte yarar var.

Rüzgârların ortalama olarak 25 mil estiği belirtilen Plüton, sahip olduğu özellikleriyle de Dünya’yı andırıyor. Ancak her ne kadar rüzgârlar kısmi olarak yavaş esse de arazinin yapısı kum oluşumuna destek veriyordu. Öte yandan konu hakkında konuşan araştırma ekibi üyesi, Plüton’da bulunan bu kum tepelerinin şaşkınlık verici olduğunu söyledi. Kum oluşumunun muhtemelen bölgede yoğun olarak bulunan metan gazının hareketleri sonucu oluşuyordu.

Kum oluşumunun çok eskiye dayanmadığını düşünen araştırmacılar, Plüton’un bu haline son 500.000 yıl içerisinde geldiğini ifade ettiler. Yakın zamanda cüce gezegen’e ait yapılacak olan bilgisayar simülasyonundan bizler de olayı daha net anlayabileceğiz.