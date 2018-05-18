Araştırmacılar Su Altında Yürüyebilen Akıllı Jel Geliştirdi

Rutgers Universitesi'nde çalışmalarını sürdüren mühendisler, su altında yürüyebilen ve nesneleri hareket ettirebilen bir jel geliştirdiler.

Yeni geliştirilen bu jelin iki önemli özelliği var: Birincisi sadece bir 3D yazıcı kullanılarak, inanılmaz düşük maliyetlerle geliştirilmiş olması. Diğeri de elastik yapısı sayesinde, su altında yaşayan ve hayranlıkla izlediğimiz hayvanları taklit edebilecek olması.

Şu an çalışmalarını sürdüren mühendislerin genel yönetimini üstlenen Howon Lee, konuyla ilgili şunları söyledi: "3D yazıcı ile ürettiğimiz bu yumuşak jel, biyomedikal alanda büyük umut vadediyor. Çünkü insan vücudundaki dokuları andıran bir yapısı var. Çok fazla su içeriyor ve inanılmaz yumuşak bir materyalden üretiyoruz."

Şu an için henüz geliştirilme aşamasında olan bu jelin ileride kullanılabileceği alanlarla ilgili akla bir sürü fikir geliyor. Gemi enkazlarından birçok materyal zarar görmeden çıkarılabilir, kaslara ve hücrelere dahi ilaç taşınması için kullanılabilir.

%70'inden fazlası su olan ve bu kadar hafif olan bir materyalin, kullanılabileceği onlarca farklı faydalı alan bulunabilir. Şu an küçük bir gelişme gibi görünse de, önümüzdeki yıllarda bu jele dair daha çok haberler duyacağımızı düşünüyorum.