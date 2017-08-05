Su ve Alüminyum Kullanılarak Hidrojen Oluşturuldu!

Kolay ve çabucak üretilen hidrojen, uygun bir yakıt için ilk adım olabilir.

Hidrojen enerjisi birçok alanda kullanılabilir. Temizdir ve bulması da oldukça kolaydır ancak insanların kafasında, hidrojeni kullanmaya yönelik kaygılar bulunuyordu. Bu kaygılar, taşımanın gerçekten zor olduğu yönündeydi. Amerikan Ordu Araştırma Laboratuarı'ndaki araştırmacılar, yeni bir alüminyum alaşımına su döküldüklerinde bir şey fark ettiler. Bu karışım sonrasında otomatik olarak hidrojen ortaya çıktı.

Hidrojenin, su ve alüminyum karşımından ortaya çıkması ancak aşırı derecede yüksek sıcaklıklarda ve ilave katalizör yardımıyla mümkündür. Buna ek olarak eski karışımlarda hidrojenin üretilmesi saatler alıyordu ve yaklaşık yüzde 50'lik bir etkinliği bulunuyordu.

Yeni reaksiyonda ise durumlar değişti. Ekip lideri Scott Grendahl yaptığı açıklamada, "Bizim çalışmamız ile 3 dakikalık bir süreçte yüzde 100 verimlilik sağlayan hidrojen üretebiliyoruz. Özellikle otomatik bir reaksiyon olduğu düşünülünce, bu sonuçlar oldukça etkileyici bir istatistiği gözler önüne seriyor." dedi. Alüminyum ve su kolayca taşınabileceği için hidrojen üretimi de kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Büyük şirketler temiz bir enerji kaynağı aradığı için, hidrojen mükemmel bir opsiyon olma yolunda ilerliyor.

Yine de bu durum, hidrojen ile ilgili tüm sorunlarımızı çözdüğümüz anlamına gelmiyor ve cevaplanması gereken birçok sorun bulunuyor. Örneğin hidrojen, laboratuar dışında üretilebilecek mi? Teorik olarak bu soruya 'evet' diyebilsek de, pratikte işler değişebilir. Yeni bir teknik, hayatımızı kolaylaştıracak olsa da, hala yol alacağımız uzun bir süreç bulunuyor.