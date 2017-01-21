Araştırmacılar Tarafından Keşfedilmiş, Okudukça 'Yok Artık' Dedirtecek 7 Gizemli Zula!

Depolamak insanın doğasında var. Hazinelerden gizli belgelere, silah depolarından sanat eserlerine veya altın zulalarına dek keşfedilmiş ilgi çekici 7 zulayı sizlerle paylaşıyoruz.

Gizli belgeler, CIA silahları, Enigma makineleri ve bunlardan oluşmuş geniş bir kolleksiyon! Yalnızca araştırmacılar ve soruşturma memurları tarafından ABD, İspanya, Libya ve Almanya gibi ülkelerde ortaya çıkarıldı.

1-Gizli Dokümanlar

67 yaşındaki Ulusal Haritalama Ajansı çalışanı Robert Harwin, dronelardan ve uydulardan alınan fotoğraflarla harita çiziyordu. Her gün, Toyota marka arabasına normalden büyük bir çantayla binmesi, FBI’ı şüphelendirdi. Yapılan takip sonucu, bu çok gizli dron görüntülerini alıp evine götürdüğü anlaşıldı. Evde bulunan onlarca gizli belge, harita fotoğraf yüzünden casuslukla suçlanan Harwin; kendisini, bir hurdacı olduğunu, nesneleri sürekli evinde biriktirmek istediğini söyleyerek savundu.

2-Enigma Makinesi

2. Dünya Savaşı’nda, Nazilerin çözülemez şifreleme makinesi Enigma büyük ün kazanmıştı. 2008 yılında bir İspanyol gazetesi olan El Pais, İspanyol ordusunun hala 26 adet Enigma makinesi olduğunu ortaya çıkardı. Bu dev Enigma makinesi zulası, Hitler tarafından faşist diktatör General Franco’ya savaş sırasında gönderilmişti.

3-CIA’nın Silah Zulası

Texas’ın San Antonio şehrinde, büyük bir silah stoğu olduğu keşfedildi. Bu stok, Küba adasına ABD’nin yaptığı Domuzlar Körfezi çıkarması için konulmuştu. Ancak bu stok o kadar büyüktü ki, 1970 ve 80’ler boyunca; Angola ve Nikaragua’da yapılan örtülü operasyonlardan Sovyetler’in Afganistan işgaline karşı direnen kişileri silahlandırmaya dek kullanıldı.

4-Kaddafi’nin Hazine Sandığı

Sirte’nin dışında bir bahçede, bir grup asker normalden daha fazla çiçek olduğunu farketti. Bahçe, Kaddafi’nin Zanaki Kamish isimli köşkünün yakınındaydı. Burayı kazan askerler, yüksek miktarlarda altın, dolar ve avroları görünce şok oldular.

5-Sanat Eserleri

Hildebrandt Gurlitt isimli sanat koleksiyoncusu, Nazi Almanya’sından kaçmak isteyen çaresiz Yahudilerin ellerindeki milyonlarca dolarlık sanat eserlerini ucuza kapatıyordu. Savaşı kazanan ABD askerleri bir gün Gurlitt’in oğlunun üzerinde yaklaşık 10.000 dolara yakın para buldu. Bu paranın kaynağını araştıran askerler, Gurlitt’in haksız kazanç elde ettiği büyük sanat zulasını keşfettiler.

6-Hitler’e Mektuplar

Hitler öyle popüler biriydi ki kendisine milyonlarca insandan yüz binlerce sayfa mektup gelmişti. 1945’te savaşın kazanan taraflarından olan Sovyetler Birliği, Berlin’e girdikten sonra burada bulduğu dev mektup zulasını, kendi arşivine dahil etmişti. Aralarında 1930 yılbaşında 32 yaşındaki Elsa Walter’in Führer’e yazdığı, 80 sayfanın üzerindeki mektup uzunluğuyla herkesi şaşırtıyor.

7-Rusya’nın Füze Stoğu

Bir İsrailli ajan, Suriye’deki nükleer başlıklı füze stoğunu ortaya çıkardı. İsrail’in Eros-B isimli uydusu, füzeleri yakından görüntüledi. Latakian askeri üssünde bulunan başlıklar, gayet net bir şekilde fotoğraflandı. Yaklaşık 500 kilometrelik mesafesi olan füzeler, Antalya’yı vurabilir. Rusya, bu füzeleri Beşşar Esad’a siyasi konumunu koruması için tesis etti.