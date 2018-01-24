Zehriyle Bir Canlıyı 30 Saniyede Öldüren Çıyan!

Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında yer alan Kırmızı kafalı çıyanı araştıran bilim insanları, bu canlının zehrini araştırarak bunun panzehirini üretmeyi başardılar.

Hayatımızın her noktasında olan böcekler, genellikle bizleri korkutmak yerine rahatsız etmekle yetiniyorlar. Bunlar arasında yer alan karıncalar, sinekler, arılar gibi canlıların çoğu zararsızdır. Sinek gibi canlılar mikrop taşıyor olsa da bu oran çok düşük olduğu için etrafımızda gezen sinekleri pek umursamıyoruz. Arıların da çok büyük bir kısmı zararsız, kendi halinde canlılar olduğu düşünülürse çoğumuz bu canlılardan korkmuyoruz.

Peki, normal bir böceğin 15 katı kadar büyüyebilen ve zehirli ısırıkları ile yılanlara kafa tutan çıyanlardan korkuyor musunuz? Bilim insanları bu çıyanların en tehlikelilerinden olan kırmızı kafalı çıyanı(Scolopendra Subspinipes Mutilans) araştırdı. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan araştırmada, çıyanın SSM Spooky lakaplı zehrinin ne kadar ölümcül olduğu araştırıldı. Ortaya çıkan sonuç küçük memeli canlıları çok yakından ilgilendiriyor.

Bir canlıyı yere indirmek için çok etkili bir zehir olan SSM Spooky’nin doğrudan hücrelere etki ettiği anlaşıldı. Araştırmacılar, zehrin sonucunda potasyumun hücrelere giremediğini keşfettiler. Bu durum çok kötü bir şey, çünkü insan faaliyetlerini durdurabilir.

Eğer bu çıyanlarla karşılaşırsanız iyi haberi verelim; ısırıkla inanılmaz derecede acı vermesine rağmen, büyük canlılara zehir enjekte etmedikleri için çok yüksek ihtimal ölümle sonuçlanmaz. Daha çok fare ve fare gibi küçük memeli hayvanlara saldıran çıyanlar, bu canlıları yaklaşık 30 saniye içinde öldürebiliyor. Yine de, umarım böyle bir canlıyla hiçbir zaman karşılaşmak zorunda kalmazsınız. Yılanlara kafa tutabilen bu böcek türü, böceklerin en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.