Uçaklarda Enerji Tasarrufu Yapmak İçin Kuşlar İnceleniyor!

İsveçli araştırmacılar, uçuş maliyetlerini düşürmek için kuşların kanatlarını incelemeye başladılar.

Mühendisler, bugüne kadarki uçak tasarımlarında daima kuşlardan ilham almışlardır. Teknik olarak bu yöntem işe yaradı ve insanoğlu yaklaşık 100 yıldır uçaklar ile çok uzun mesafeleri gidebiliyor. Ancak uçuşların maliyeti çok yüksek, bu da uçak endüstrisinin kuşları henüz yeterince iyi kopyalayamadığı anlamına geliyor.

İsveç'in Lund Üniversitesi'nde kuşlar üzerinde yapılan bir araştırma, uçuş maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Lund Üniversite'nin Biyoloji bölümünde bir rüzgar tünelinde gerçekleştirilen araştırmada, bir karganın nasıl kalkış yaptığı ve havada süzüldüğü gelişmiş kameralar ile incelendi.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, karganın kanadını bütün tutarak tek bir büyük akım yaratmak yerine kanat uçlarını açarak birkaç küçük akım oluşturup enerji tasarrufu yaptığını gözlemlediler. Tüylerin uç kısımları birbirinden ayrılıyor, böylece her tüy kendi küçük akımını üreterek havada kalmasına yardımcı oluyordu.

Büyük boyutlu uçakların kanat uçlarında yalnızca tek bir kıvrım vardır ve bu da tek bir hava akımı yaratabildiği anlamına geliyor. Yeni yapılan keşif, uçakların birden fazla hava akımı oluşturabilmesi için kanat tasarımlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu sayede yapılacak enerji tasarrufu, uçuş maliyetlerini düşürecektir.

İsveçli bilim insanı Dr Hedenström'e göre kuşlar daha iyi incelenmiş olsaydı şu anda çok daha iyi uçaklara sahip olabilirdik. Eğer bu çalışmanın sonuçları doğru analiz edilirse önümüzdeki 10 yıl içerisinde kargalarda ve kartallarda olduğu gibi çok daha iyi enerji kullanımına sahip uçaklar üretilebilir.